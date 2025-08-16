Sentencian a hombre por robo de camioneta a mano armada en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En procedimiento abreviado, PEDRO “N” fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo de vehículo, ocurrido en la ciudad de Irapuato.

Los hechos se registraron el 7 de mayo de 2023, aproximadamente a las 16:00 horas, cuando el ahora sentenciado arribó a un domicilio ubicado en la colonia La Lupita de esta ciudad, con el pretexto de estar interesado en la compra de una camioneta propiedad de la víctima.

Una vez en el lugar, PEDRO “N” pidió realizar una prueba de manejo. El afectado accedió a la solicitud y el trayecto se extendió hasta la entrada de la comunidad de Tomelopez, donde sorpresivamente, el agresor extrajo un arma de fuego de entre sus ropas, con la que intimidó y amenazó a los tripulantes para obligarlos a descender del vehículo.

Acto seguido, el ahora sentenciado huyó del lugar a bordo del vehículo con dirección hacia la zona urbana de Irapuato.

Tras la denuncia correspondiente, esta Fiscalía integró la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba necesarios para detener y presentar ante la autoridad judicial a PEDRO “N”, quien reconoció su responsabilidad en audiencia de procedimiento abreviado, aceptando su participación en el delito que se le imputó.

El Juez dictó una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión en su contra, la reparación del daño y la suspensión de sus derechos electorales.