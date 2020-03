Secretaría de Salud comprará hospital móvil

Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato comprará un hospital móvil de 2 mil 500 metros cuadrados como una medida preventiva ante la posibilidad de accidentes y siniestros masivos que se pudieran presentar, como ocurrió en el accidente del Boulevard Calcopirita en el 2018 registrado en la ciudad de León.

Daniel Díaz, Secretario de Salud, dijo que este hospital costaría más de 21 millones de pesos y permitirá ampliar la atención de pacientes y su aislamiento. Está elaborado de material textil de PVC con filtro ultravioleta, su superficie de instalación es de 2 mil 500 metros cuadrados. Debido a su estructura y material del que está hecho, su instalación es sencilla y rápida. Además, se puede adaptar a cualquier espacio.

Cuenta con un sistema de aire acondicionado de 40 toneladas, piso a base de hule liso y retardante al fuego, y también cuenta con un sistema de circuito cerrado para facilitar el monitoreo de todo lo que ocurre en las instalaciones. La estructura también puede tener otros usos como escuela móvil, albergue, pabellón interactivo, exposiciones y capacitaciones. Tendrá capacidad para albergar 12 camas

GARANTIZAN ABASTO DE INSUMOS ANTE CORONAVIRUS

Daniel Díaz, dijo que el material médico que ya tiene disponible la Secretaría de Salud son 60 mil cubrebocas y 7 mil batas desechables, 12 mil lentes protectores, y 20 mil overoles desechables. Asimismo, el Laboratorio Estatal es el único certificado en todo el estado para realizar las pruebas que permiten descartar o confirmar los casos de coronavirus, por lo que ya se contrató a la empresa Intermet, quien será la proveedora de las pruebas. Por lo que se asegura la realización de las mismas, y no se corre ese riesgo de falta de pruebas.

Explicó Díaz Martínez, que Guanajuato se encuentra en una etapa de fase uno, esto significa que no hay casos positivos de Covid-19, y todavía no existe una transmisión comunitaria, a diferencia de otras partes del país en donde ya se han confirmado casos positivos.

Sobre la fase uno en la que se encuentra Guanajuato aclaró que al tener solo tres en estudio no hay necesidad de suspender clases, ni eventos masivos, o públicos, sin embargo, esto puede cambiar en cualquier momento.

Solicitó a la población adoptar medidas muy sencillas como el lavado de manos con jabón las veces que sea necesario, estornudar cubriéndose con la parte interna del antebrazo, evitar tocarse cara, ojos, nariz y boca porque por medio de las gotas de saliva se puede transmitir el virus.

Además, existe la página Coronavirus.guanajuato.gob.mx emitida por el Gobierno del Estado en donde se actualiza información al respecto.

Se pide a la población no confiarse ni bajar la guardia y adoptar las medidas de prevención que no cuestan nada, lavado de manos constante y no tocarse la cara.