Se soltó el diablo en el primer sábado decembrino de la capital

Guanajuato, Gto.- Con tres incendios registrados este sábado suman ocho los siniestros de este tipo vividos en la capital del estado. Las versiones oficiales indican que los cortos circuitos han sido la principal causa de ese tipo de incidentes. Además, hubo varios accidentes de tránsito, en dos de ellos participaron motociclistas.

El más grade de los percances ocurrió por la noche en Pueblito de Rocha. Un motociclista resultó lesionado después de chocar contra un taxi ejecutivo frente al Centro de Convivencias.

Hubo testigos que responsabilizaron al taxista y tuvieron hacia él actitudes agresivas. Al lugar llegaron elementos del Sistema Municipal de Bomberos para atender al motociclista, que presentó golpes contusos en diversas partes del cuerpo.

Era el segundo del día con motociclistas como protagonistas, pues horas antes paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una mujer que fue atropellada por un motociclista en San José de la Luz, abajo del puente “Los Ángeles”. La mujer cruzaba la carretera cuando fue embestida, ambos resultaron heridos.

La mujer sufrió golpes en la cabeza y fractura en un tobillo, mientras que el motociclista resultó con una lesión en el hombro. Los dos fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social en la ambulancia 180 de la Cruz Roja.

Los incendios

Además del incendio de puestos del mercado de Gavira, registrado en la madrugada, hubo otros siniestros.

Por la mañana, un automóvil se quemó en plenas curvas peligrosas. La causa fue una falla en el sistema eléctrico. El chofer resultó ileso.

Una vivienda del Callejón Copa de Oro, en el Barrio de Gavilanes, fue afectada por el fuego la noche de este sábado. El siniestro movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas contiguas.

Los Bomberos del SIMUB acudieron de emergencia a una vivienda en San José de Cervera, donde antes de sofocar las llamas tuvieron que desconectar los sistemas de electricidad, pues se encontraban en estado de cortocircuito. No hubo personas lesionadas, pero sí notorios daños materiales

De forma preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado por una falla eléctrica relacionada con luces navideñas.