Se llena de comercio ambulante la calle Árbol Grande en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Algunos comerciantes de frutas y verduras que anteriormente se ubicaban en los locales del mercado Barahona y Tomasa Esteves en la ciudad de Salamanca, desde hace 3 meses tomaron la decisión de instalar sus puestos improvisados en camionetas en la calle Árbol Grande.

“La decisión de ponernos en plena calle fue porque la delincuencia rebasó a las Autoridades y los comerciantes nos hemos visto muy afectados con el tema de la inseguridad, las balaceras que ocurrieron en el interior del mercado Tomasa Esteves también fue un detonante para el cierre de muchos locales y es por eso que estamos aquí” dijo Nayeli Martínez comerciante de frutas.

Nayeli comentó que anteriormente fiscalización no los dejaba trabajar, seguido los quitaba del lugar en la calle Árbol Grande, pero ahora ya no les dice nada, “pareciera que comprendieron que no estamos haciendo nada malo, que necesitamos trabajar y que por miedo estamos aquí” concluyó.