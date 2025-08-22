Samantha Smith aclara su “sorpresa”: la “momia” Monserrat es una copia

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith, aclaró lo que ya se sabía: la “momia” exhibida en Zacatecas no fue la original “Monserrat”, sino una copia; aclaró que el plan es tener réplicas de los cuerpos áridos para ser exhibidas fuera de Guanajuato e incentivar a que conozcan a las verdaderas.

Luego del escándalo armado a partir de la publicación de un supuesto traslado irregular de un cuerpo árido a Zacatecas, la alcaldesa mantuvo el “misterio” durante varios días. Ya la prensa de aquella localidad se había percatado que el cuerpo exhibido no parecía “natural”.

Samantha Smith ofreció una rueda de prensa en el panteón de Santa Paula, donde está el Museo de las Momias de Guanajuato, para anunciar que “la momia Monserrat 2.0” regresó de su gira de tres días para ser presentada en Zacatecas durante el Festival de Ciudades Patrimonio Mundial, “con el objetivo de promover a la ciudad de Guanajuato y fortalecer su proyección turística”.

En la conferencia de prensa aclaró que se trata de una réplica de la “momia” original, elaborada con tecnología 3D, y que es parte de un nuevo proyecto de promoción tanto del museo como de la ciudad. Añadió que la iniciativa busca incentivar a visitantes de diferentes estados de la República y de otros países a viajar a Guanajuato para conocer personalmente a las momias auténticas.

“Monse” nunca salió de la ciudad y que lo exhibido en Zacatecas fue únicamente una réplica. Con esto también responde al oficio que le giró el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que pidió le explicaran cómo estuvo eso de sacar de su espacio a un cuerpo árido y llevarlo sin permiso y sin los cuidados de protocolo. Quizá ahora le pidan explique si en la elaboración de la réplica no afectó a la original.