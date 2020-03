Rodrigo tiene Covid-19 y nos narra el hostigamiento de sus vecinos

«Mis vecinos después que se enteraron en los medios de comunicación que era paciente confirmado con Covid-19 me trajeron patrullas, me empezaron a insultar en redes sociales, que era un irresponsable por haber contagiado aquí a la gente, hace ratito vinieron todavía a aventarme cloro a la puerta de mi departamento.”

Son los primeros segundos de un video de Rodrigo Fragoso, paciente confirmado con Covid-19, quien denuncia que sus vecinos lo han acosado y discriminado tras conocer su diagnóstico.

“Estoy desesperado, me quedé ya sin comida, me quedé sin agua y grandes amigos Óscar y Sandrita Bárcenas que los quiero mucho están afuera del residencial donde yo vivo y no los dejan pasar, no los dejan pasar porque supuestamente la Secretaría de Salud no se los permitía, pero eso es un acto de discriminación, hago yo responsable a la administradora Natalie, que es la administradora de áreas comunes y a Elizabeth Rosales que es la administradora del condominio, nos tienen secuestrados”, continúa entre sollozos el video de Rodrigo.

El hombre de 30 años explica que desde hace cinco días se encuentra aislado en su casa para recuperar y evitar contagiar a más personas. “Estas personas no permiten que entren a dejarme agua y comida, o sea de que piensan que voy a vivir estos días, además me han estado insultando que soy un irresponsable por contagiar a la gente, cuando pues yo no sabía, yo no quería contagiarme además desde que yo tengo conocimiento de esto he estado siguiendo los protocolos de las autoridades.”

Detalló que su abogado Víctor Rivera interpondría una demanda por que no dejan que alimentos y agua lleguen a su puerta. “Les llamé a los del agua, yo instale una mesita a la puerta de mi departamento… de hecho les dejé dinero y aquí están los botes de los garrafones que estos malditos no dejaron que me subieran agua.”

“Esto es un derecho que tengo, o sea que piensan estos estúpidos, que voy a comer, que voy a tomar, de verdad no, no es justo; eso me pasa por haber compartido mi historia con todos ustedes, yo lo hice para que ustedes no entrarán en pánico, para que vieran los procesos de la detección de esta enfermedad, de todo y esta gente es ignorante, no sean ignorantes gente mientras se sigan los protocolos, no pasa nada.”

El pasado viernes 20 de marzo Imagen Noticias transmitió un entrevista con Rodrigo, la primera vez que un paciente mexicano con Covid-19 relató a un medio de comunicación todas las fases de la enfermedad desde el primer síntoma que en su caso apareció el 14 de marzo hasta la primera fase de recuperación.

En una parte de la entrevista señaló que él voluntariamente había preferido no hospitalizarse y recuperarse en su casa.

“La doctora me decía que me tenía que internar porque en el resultado de la prueba de sangre había salido que mis niveles de saturación eran muy bajos a los de una persona de 30 años, entonces decía que podía presentar algún riesgo”.

“Hizo hincapié que donde me iban a internar era un área de enfermedades respiratorias, es decir enfermos que tenían tuberculosis pulmonar, que ya habían dado positivo a influenza a algunas otras enfermedades, entonces hizo hincapié también en que yo corría de contagiarme ahí de alguna otra enfermedad. Yo decidí no quedarme internado, firme mi alta voluntaria y me enviaron a mi casa”.

Esa parte de la entrevista fue la que preocupó a los vecinos, quienes comenzaron a organizarse para sacar a Rodrigo. La entrevista en Imagen se transmitió la tarde del viernes, el sábado por la mañana, uno de sus amigos que vive en la misma unidad se comunicó con él.

“Me marcó y me dijo qué onda, qué hiciste; y yo le dije: ¿por qué?; me dijo: esto esta lleno de patrullas, motociclistas aquí afuera y dicen que por un caso de coronavirus”, relató Rodrigo.

Después fue su roomie quien le dijo que la administradora estaba buscando su teléfono porque tenía que desalojar el departamento. Ella se comunicó media hora más tarde.

“Ella me dijo a mí que los vecinos estaban muy preocupados, que de hecho acababan de hacer una junta con todos los condóminos y que tenían que tomar medidas de seguridad, que lo más recomendable era que me fuera a otro lugar porque aquí había mucha gente y la podía contagiar.”

Posteriormente la administradora Elizabeth Rosales se comunicó de nuevo con Rodrigo para asegurarle que no lo discriminarían. “Si existe alguno de los personales de los que yo estoy a cargo como administradora, como personal de administración, personal de seguridad, como personal de intendencia, de mantenimiento del condominio que si te haya causado un tema de discriminación házmelo llegar, dime el nombre porque yo lo tengo que cesar”, fue parte del mensaje que le envío en un audio de whatsapp.

En otro video compartido por los amigos de Rodrigo que buscaban llevarle alimentos se observa el trato del personal de la entrada, y un debate con los vecinos Miguel Rodríguez, Roberto Rosales y Ángeles García, quienes le exigieron a quien pasó al departamento colocarse cubrebocas y guantes de látex.

Los alimentos para Rodrigo tardaron en subir una hora, un recorrido que normalmente no toma más de cinco minutos. El agua que le encargó a la administradora Elizabeth nunca llegó.