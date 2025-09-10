Rescatan a hombre secuestrado en Salamanca y detienen a cuatro presuntos responsables

Salamanca, Guanajuato.- En una operación realizada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), se logró rescatar a un hombre de 37 años que había sido privado de su libertad el 26 de agosto de 2025 en la comunidad de San Antonio de Mogotes, municipio de Valle de Santiago.

La víctima desapareció tras salir de su negocio y su familia comenzó a recibir llamadas de los presuntos secuestradores, quienes exigían fuertes sumas de dinero y enviaban audios, videos y fotografías donde se veía al hombre sometido y lesionado en la mano derecha.

Gracias a la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y el apoyo de un equipo de manejo de crisis, se ubicó un inmueble en la colonia San José de los Naranjos, Salamanca, donde la víctima estaba cautiva. En el lugar se detuvo a MARÍA “N”, OCTAVIO “N”, IGNACIO “N” y JOSÉ ANTONIO “N”, además de asegurar un arma de fuego, un vehículo y un inmueble.

Los detenidos quedaron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado, mientras que la FGE reiteró su compromiso de combatir el secuestro con eficacia y proteger la vida de los guanajuatenses, llevando a los responsables ante la justicia.