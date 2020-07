Reluciente de limpia, pero sin gente en Plaza del Comercio

Por: Ariadna Hernández

Irapuato, Guanajuato.- A un mes de haber reabierto sus puertas la Plaza del Comercio y de cumplir al pie de la letra las medidas impuestas por la Secretaría de Salud para evitar el mayor número posible de contagios de coronavirus, los pasillos de lugar lucen completamente vacíos.

A la entrada de la Plaza se encuentra un tapete sanitizante, una persona que toma la temperatura y verifica que todo cliente que ingrese al lugar traiga su cubre boca, se cerraron los accesos del sitio dejando únicamente una puerta de entrada y una de salida para tener control de los accesos, además los locatarios estuvieron de acuerdo en acatar reglas al abrir un local sí y otro no para respetar la sana distancia y de cerrar sus negocios mucho más temprano para ocuparse en limpiar y desinfectar locales y pasillos.

Pese a todas estas medidas de prevención cumplidas al cien por ciento por los trabajadores de la Plaza, sus pasillos y estacionamiento están completamente vacíos, no hay ni si quiera una mosca que se pare por ahí, los comerciantes se están durmiendo desafortunadamente al no tener nada de ventas y dicen no generar ingresos.

Es una lástima que el coronavirus esté causando estragos irremediables en los bolsillos de gente trabajadora que a diario tiene que buscar el sustento de su familia y exponen su salud al salir de casa para intentar generar un ingreso que difícilmente llega.

A diferencia del pasaje del águila y la calle 20 de Noviembre que son espacios de ventas y están llenos de gente además de poca higiene, la Plaza del Comercio Popular se encuentra reluciente pero completamente vacía.