Refuerzan Irapuato y Querétaro colaboración en seguridad

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de reforzar la colaboración interinstitucional y fortalecer las estrategias de seguridad en la región, el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) de Irapuato, Luis Ricardo Benavides Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández.

Durante el encuentro, ambos titulares reafirmaron su compromiso de seguir manteniendo una comunicación constante, intercambiar información relevante y coordinar acciones operativas que contribuyan a la prevención del delito y la tranquilidad de las familias en ambas entidades.

La reunión permitió establecer acuerdos para fortalecer los mecanismos de colaboración, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y fomentar una cooperación más estrecha entre las corporaciones de seguridad.

Con este tipo de encuentros, las secretarías de Seguridad Ciudadana de Irapuato y Querétaro consolidan una red de trabajo conjunto que prioriza la operatividad y la inteligencia policial para brindar paz y tranquilidad a la ciudadanía.