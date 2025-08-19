Refuerzan Irapuato y Querétaro colaboración en seguridad

Los secretarios de seguridad de ambas entidades acordaron coordinar acciones y fortalecer la prevención del delito para proteger a las familias

Redacción Notus19 agosto, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de reforzar la colaboración interinstitucional y fortalecer las estrategias de seguridad en la región, el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) de Irapuato, Luis Ricardo Benavides Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández.

Durante el encuentro, ambos titulares reafirmaron su compromiso de seguir manteniendo una comunicación constante, intercambiar información relevante y coordinar acciones operativas que contribuyan a la prevención del delito y la tranquilidad de las familias en ambas entidades.

La reunión permitió establecer acuerdos para fortalecer los mecanismos de colaboración, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y fomentar una cooperación más estrecha entre las corporaciones de seguridad.

Con este tipo de encuentros, las secretarías de Seguridad Ciudadana de Irapuato y Querétaro consolidan una red de trabajo conjunto que prioriza la operatividad y la inteligencia policial para brindar paz y tranquilidad a la ciudadanía.

Redacción Notus19 agosto, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información