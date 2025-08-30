Recuperan moto robada, su portador tenía 11 detenciones previas

Irapuato, Guanajuato.- Durante un recorrido de vigilancia por el Cuarto Cinturón Vial, a la altura de la colonia San Juan Bosco, integrantes de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto que conducía una motocicleta con reporte vigente de robo.

Policías municipales que realizaban acciones de seguridad y vigilancia por la zona en mención, se percataron de la presencia del tripulante de una motocicleta que carecía de casco de protección y sin placas de circulación, por lo que en ese momento le marcaron el alto para notificarle las faltas que cometía.

Al practicar la revisión de los datos de la motocicleta de la marca Hero Motocorp, modelo 2022, de color azul, los agentes municipales verificaron que el vehículo contaba con reporte de robo.

Por tal situación, procedieron a la detención del tripulante de nombre Fernando N, de 29 años de edad, quien al realizarle una consulta de información en el sistema Plataforma México, resultó con 11 ingresos, entre ellos: por riña, intoxicarse en la vía pública con marihuana y solventes, robo a transeúnte, causar daños a una unidad de Policía, ingerir bebidas embriagantes en vía pública, entre otros.

La persona y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen la situación legal del detenido.