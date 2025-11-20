Recuperan más de 5 millones de pesos en mercancía china ilegal

San Diego de la Unión, Guanajuato.- Integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC), adscrita a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) recuperaron un tractocamión con 20 toneladas de mercancía de origen extranjero valuado en 5 millones de pesos.

En el marco de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), integrantes de PEC realizaban recorridos preventivos sobre la carretera federal 57 México–Nuevo Laredo, en el entronque hacia San Diego de la Unión, en dirección al estado de Guanajuato.

Los oficiales tuvieron contacto con un tractocamión Freightliner, modelo 2019, acoplado a un semirremolque Wabash, modelo 2016, con placas del estado de Texas.

En la revisión, el conductor identificado como Edgar “N”, de 26 años, originario de Ciénega de Flores, Nuevo León, no pudo acreditar la procedencia legal de la carga consistente en 20 toneladas de mercancía de origen chino.

El operativo y la revisión contó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes pusieron a disposición la mercancía y el vehículo ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Guanajuato capital. El conductor fue presentado ante el Ministerio Público Federal.