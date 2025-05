Recuperan camioneta y carga de llantas robadas probablemente del tren

Villagrán, Guanajuato.- Durante un patrullaje preventivo realizado sobre la carretera federal 45 libre, en el tramo Villagrán-Sarabia, la Secretaría de Seguridad y Paz, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), aseguró una camioneta y una carga de llantas presuntamente robadas de un vagón ferroviario.

Los hechos ocurrieron durante los recorridos de vigilancia que se realizan en el marco de la estrategia estatal para proteger los ciclos productivos. Personal de FSPE tuvo a la vista una camioneta color arena, en cuya área de carga se encontraban aproximadamente cuatro personas del sexo masculino manipulando llantas provenientes de un vagón del ferrocarril.

Al descender de la unidad oficial para realizar una inspección preventiva, los sujetos emprendieron la huida a pie entre parcelas aledañas, sin que fuera posible su detención.

Al verificar a través del sistema C5i el número de serie de la camioneta Ford F-150, color arena, tipo Pick Up, se confirmó que no tenía reporte vigente de robo. No obstante, se procedió a su aseguramiento, junto con la mercancía recuperada: ocho llantas con rin y nueve sin rin.

El vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en el municipio de Villagrán, para que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a la ley.