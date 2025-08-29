Reconoce secretario de gobierno reclutamiento del CO a jóvenes

Guanajuato, Guanajuato.- Si bien en el estado de Guanajuato son casos excepcionales, existe reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, señaló el secretario de gobierno, Daniel Jiménez Lona.

Abordado después de la ceremonia de inicio de “Septiembre, mes del testamento”, el funcionario reconoció que la administración estatal ha encontrado casos donde la delincuencia organizada recluta jóvenes en la entidad.

Sin dar números, Jiménez Lona señaló que son casos excepcionales, pero que cuando los hay en muchas ocasiones los hacen participar en enfrentamientos y hay consecuencias fatales.

Jiménez Lona indicó que “es un tema delicado y si bien son excepción, tenemos casos confirmados en los que enganchan a los jóvenes y los ponen al servicio del crimen”.

Es un fenómeno que se registra en todo el país y hay estados en los que el problema es más grave, afirmó. Indicó que se debe trabajar en el plano educativo para que los jóvenes no conviertan en ídolos a los delincuentes.

Dijo que la administración estatal ha dado fuertes golpes a la delincuencia organizada en diferentes municipios, con el apoyo del gobierno federal. También destacó que trabaja para evitar que lo anterior suceda; buscamos que los padres estén bien enterados y tengan más cuidado con sus hijos, agregó; el gobierno, resaltó, desarrolla la construcción de escuelas preparatorias y la práctica del deporte como una estrategia para sacar a los jóvenes de las garras de la delincuencia.