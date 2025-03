Reciben informe de actividades del Fiscal General y I informe del Poder Ejecutivo estatal

Guanajuato, Gto.- La sesión ordinaria del Pleno del Congreso local de este día fue espacio para la recepción formal de los informes de actividades del Fiscal General y del Poder Ejecutivo estatal, pero también para denuncias y debates.

Tras la discusión y posterior rechazo a exhortos y puntos de acuerdo presentados por la oposición por la suspensión de servicios de salud para la interrupción del embarazo, continuaron las participaciones relacionadas con el tema de los derechos feministas en el marco del próximo Día Internacional de la Mujer.

La petista Carolina León Medina refirió que las mujeres aún están lejos de la igualdad, que siguen sufriendo desigualdades intolerables y la crisis económica actual no hace más que exacerbarla. Remarcó que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho. También habló sobre diversas mujeres que lucharon para conseguir los derechos civiles, y educativos, entre otros.

La ecologista Luz Itzel Mendo González manifestó que las mujeres siguen siendo afectadas y sus derechos violentados. Que se tiene que reconocer a las mujeres que siguen luchando incansablemente por sus derechos, que son capaces de alcanzar lo que propongan y aplaudió el poder que reside en cada una de ellas. Hoy, más que nunca, se necesita a las mujeres liderando, pero que mientras a alguna le siga faltando el pleno ejercicio de sus derechos, la lucha no terminaría, concluyó.

Por su parte, la panista María Isabel Ortiz Mantilla señaló que el 8 de marzo es una conmemoración donde se reconoce la lucha de todas las mujeres que les antecedieron, y que era momento para pensar qué es lo que a ellos les toca trabajar y qué heredarán. Apuntó que, es momento de reflexionar no si es un tema sí o un tema no, que la agenda de la mujer es muy amplia, que no se tenía que quedar en debates político-partidistas, sino trabajar en las necesidades profundas y hacer posible un consenso de una agenda para todas las mujeres.

La también panista Noemí Márquez Márquez expresó que, sin la valentía, resistencia y la voz de mujeres que no han aparecido en el registro de la historia y que han permanecido en el anonimato, sería imposible pensar en la visibilidad de las mujeres en los espacios públicos, puesto que su lucha ha sido clave para que las niñas, adolescentes y mujeres de hoy puedan desarrollar todo su potencial y sus proyectos de vida de manera satisfactoria.

La morenista Maribel Aguilar González se emocionó reconoció a las mujeres que han perdido la vida en la lucha por la igualdad. Dijo que alzaba la voz por las que continuaban la lucha por un mundo más justo, por la igualdad de género y por el fin del mundo machista, y habló de las condiciones que aún enfrentan las mujeres; así como de las deficiencias que existen aun en las leyes y el sistema de justicia.

Por su parte, la legisladora Rocío Cervantes Barba señaló que buscan eliminar cualquier obstáculo que impida el pleno desarrollo de las mujeres. Habló que las mujeres requieren seguridad y oportunidades, que reconocer la importancia del Día de la Mujer es validar lo avances que se han logrado, pero también recordar que aún son numerosas las desigualdades que hay que erradicar.

El emecista Rodrigo González Zaragoza habló acerca de los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense en los que resaltó que el incremento de precios es una buena oportunidad para reactivar la economía de la zona consumiendo insumos locales y fortaleciendo la producción de las empresas del estado para contener la política agresiva de los vecinos del norte.

La legisladora María Eugenia García Oliveros denunció que fue objeto de un intento de asalto y manifestó que existe una enorme ola de violencia que azota a las comunidades y a la ciudadanía de Apaseo el Grande, por lo que pidió al presidente municipal de dicho municipio priorice la revisión del nombramiento del director de Seguridad Pública y revise los informes trimestrales que debe presentar en el Ayuntamiento, junto a un llamado para que exista la suficiente coordinación entre los diferentes cuerpos se seguridad pública federales, estatales y municipales.

El morenista Antonio Chaurand Sorzano indicó que Jalisco y Querétaro se sumaron a la adquisición de insumos de medicamentos del Gobierno Federal, junto a que se inició la repartición de 400 millones de piezas de insumos de medicamentos y que se elaboró un manual de procedimiento para optimizar los tratamientos donde se incluye a la población infantil.

Relacionado