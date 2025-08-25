Rechazan acusaciones contra asociaciones civiles por buscar ser partidos políticos

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó la resolución por la cual se determinó el sobreseimiento del procedimiento especial sancionador 02/2025-PSO-CG y su acumulado 03/2025-PSO-CG.

El expediente en mención tiene que ver con la vista dada por la Comisión de Fiscalización del Instituto, derivada del presunto incumplimiento de diversas asociaciones civiles que pretenden constituirse como partidos políticos estatales, a la obligación de presentar sus informes mensuales de ingresos y gastos.

La Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, tuvo por no presentados los avisos de intención correspondientes a las organizaciones ciudadanas Gente Nueva Transformando A.C. y Movimiento Laborista Guanajuato A.C. y, a partir de ello, la Comisión concluyó el procedimiento de fiscalización por lo que respecta a tales asociaciones.

Al haberse extinguido la razón de ser de las organizaciones Gente Nueva Transformando A.C. y Movimiento Laborista Guanajuato A.C., no existe razón válida para llevar a cabo el análisis de las conductas que se les imputan, lo procedente es dar por concluido el presente procedimiento, esto es, debe decretarse el sobreseimiento del asunto.