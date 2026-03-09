Realizan en León tercer foro sobre regulación del uso de celulares en escuelas de Guanajuato

León, Gunajauato.- En León se llevó a cabo el tercer foro sobre educación segura y de calidad, un espacio de análisis y diálogo enfocado en la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato, con énfasis en la regulación del uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas.

El encuentro se realizó bajo el formato de parlamento abierto y tuvo como objetivo escuchar las opiniones del magisterio respecto al uso de dispositivos móviles dentro de las aulas. En el foro participaron integrantes de las secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Durante la jornada, el diputado Víctor Zanella presentó la iniciativa de reforma y señaló que las decisiones legislativas buscarán construirse a partir de la consulta directa con docentes mediante estos espacios de diálogo.

El legislador expuso que, de acuerdo con datos del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dos de cada tres estudiantes reportan distraerse con dispositivos digitales durante las clases. Además, seis de cada diez señalan distraerse por el uso del celular de otros compañeros, lo que puede reflejarse en un rendimiento menor en evaluaciones académicas.

Por su parte, el diputado Jorge Espadas Galván, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, destacó la importancia de los ejercicios de consulta pública para integrar opiniones de distintos sectores en la elaboración de reformas legislativas.

El legislador indicó que la propuesta plantea regular, pero no prohibir, el uso de celulares en las aulas, con el objetivo de establecer lineamientos que contribuyan al proceso educativo y que consideren la perspectiva de docentes, especialistas y familias.

En el foro también participaron representantes de instituciones educativas y especialistas en el tema. Hilda del Consuelo Becerra Moreno, directora del Centro de Capacitación y Certificación para el Desarrollo del Deporte de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, señaló que el diálogo sobre el impacto de los contenidos digitales es relevante para proteger tanto los espacios escolares como los deportivos.

Laura Mireya Terrones Miranda, directora de Medios, Métodos y Materiales Educativos de la Secretaría de Educación de Guanajuato, destacó que el acceso a las tecnologías debe ir acompañado de un uso responsable y con sentido pedagógico, dentro de una formación integral.

Asimismo, el maestro Raúl Espinoza Alonso señaló que la tecnología puede emplearse como herramienta educativa para prevenir problemáticas como la violencia digital, mientras que el maestro Juan Rigoberto Macías Vidales consideró que el tema del uso de dispositivos móviles en las aulas forma parte de un debate global.

El foro incluyó además exposiciones técnicas de la especialista en Gobierno y Administración Pública, Mercedes Llamas Palomar; del psicólogo clínico Edgar Mauricio Laguna Belmonte, quien presentó propuestas sobre convivencia digital; y de Esther Angélica Medina Rivero, directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato.

Al encuentro asistieron también las diputadas y diputados María Isabel Ortiz Mantilla, Karol Jared González Márquez, Angélica Casillas, Rolando Alcántar y Óscar González Espinosa, así como docentes, madres y padres de familia, quienes participaron en el análisis de la normativa relacionada con el entorno digital en los planteles escolares del estado.