¿Quién miente? Juan Manuel Albo Moreno o Selomith Ramírez

Irapuato, Guanajuato.- Que siempre no. La supuesta reunión que se iba a llevar a cabo para firmar el convenio entre Healthy People e Irapuato A.C “se cayó”.

En una conferencia de prensa convocada por la empresa que maneja actualmente al equipo de fútbol Irapuato, en la cual se iba a dar los pormenores del supuesto acuerdo al que habían llegado ambas partes, para poder hacer uso del estadio, colores y escudo, resultó que no había tal.

A la conferencia solo asistió la parte convocante en persona de Selomith Ramírez y la ausencia de una persona de Irapuato A.C, sin embargo, a través de una llamada el representante legal de Irapuato A.C. Juan Manuel Albo Moreno se hizo presente.

Por un lado, Selomith Ramírez manifestó que tiene los recursos dispuestos para resarcir el adeudo que se tiene con la A.C pero exige la firma de los convenios.

Aunque la empresaria mencionó que en el caso del pago de las regalías no se han pagado debido a que no existe ningún contrato y aclaró que hay un acuerdo de pagar 47 mil pesos más IVA, al mes.

“No está firmado todavía, es precisamente por eso, que no hay un contrato de regalías que no se ha hecho ningún pago”. aclaró Ramírez.

En cuanto a las supuestas declaraciones de Albo Moreno referente a que la empresa Healthy People ha hecho mal uso del estadio mencionó que estas unas de las partes del estadio que no han sido entregadas por parte de la constructora que esta llevando a cabo la remodelación del estadio y por eso motivo la empresa no ha podido hacer uso de estas instalaciones.

“Cuando han llegado los tenedores de los palcos y han pedido pasar al ver las instalaciones no se les puede pasar debido a que el club no tiene llave de los palcos, no obstante, durante las dos liguillas anteriores se vendieron entradas para que los aficionados pudieran ve los juegos desde todos los palcos de la zona norte.

En la llamada Albo Moreno señaló de manera tajante que la empresa Healthy People no ha cubierto el adeudo que tiene por derechos de uso de marca y que no hay necesidad de firman nada puesto que la empresa Healthy People no ha pagado lo que se adeuda.

Por el contrario, Selomith Ramírez afirmó que ella tiene firmado un documento por parte de la A.C en la cual se ceden los derechos de uso y de marca a la empresa que representa.

Esto implicaría que el supuesto pago por regalía no forma parte de una transacción comercial, y que es un pago “por debajo del agua”, puesto que por un lado la empresaria pide realizar un contrato para hacer el pago y por la otra parte Albo Moreno pide realizar un pago y después realizar un contrato sobre las regalías, no obstante, la empresaria no mostró el documento que acredite que ella tiene el permiso para el uso del nombre.

Por tanto, con los argumentos esgrimidos el día de ayer en la rueda de prensa, no existiría ningún problema dado que el permiso para jugar lo debe otorgar quien tienen el usufructo que en este momento es el municipio y quien según Ramírez no tienen ningún problema con que el equipo juegue en el estadio, y por otro lado, si es que Healthy People tienen un contrato de uso de la marca de manera gratuita, si esto fuera así, entonces no habría ya ningún impedimento para que el equipo de fútbol jugara en el estadio Sergio León Chávez usando los colores, escudo y marca que lo han caracterizado desde hace décadas.