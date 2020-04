¿Qué sucede con los guanajuatenses recuperados de Coronavirus?

Guanajuato.- Fátima Melchor Márquez, jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado explicó que los 17 pacientes recuperados; 16 de León y uno de Irapuato, terminaron sus catorce días sin síntomas.

“Se les otorga una alta sanitaria o el estatus de recuperado, una vez que ya cumplieron catorce días sin ningún síntoma y sin estar tomando ningún analgésico, se les denomina característica como recuperados”, explicó

La doctora dijo que una vez que se les da el alta, no significa que las personas pueden salir, sino lo contrario: deben continuar con las indicaciones que han dado las autoridades de salud.

Seguir con el lavado de las manos, mantener la sana distancia, no asistir a actividades no esenciales, etc.

“Aunque estén recuperados tienen que seguir las indicaciones nadie está haciendo su vida normal, la indicación es seguir quedándose en casa, cuando no es estrictamente necesario, salvo esas consideraciones, puede reintegrarse a sus actividades cuidando esas recomendaciones”, señalo la jefa de epidemiología.

Fuente | Zona Franca