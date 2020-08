¡Qué Bárbara!…. Botello renuncia a las filas del PRI

Guanajuato, Guanajuato

La excaldaldesa del municipio de León, Bárbara Botello Santibáñez publicó en su cuenta de Facebook un documento presentado ante el comité estatal del Partido Revolucionario Institucional en donde presenta su renuncia.

En dicho documento hace mención de su trayectoria dentro del partido tricolor, sus vivencias y las amistades que la acompañaron en el interior del partido. Agradece a varios personajes políticos por las experiencias compartidas, y recalca que su ciclo termina debido a no estar de acuerdo en las decisiones tomadas por la dirigencia nacional, así como de la estatal. “Es el momento de irme”, puntualizó.

Luego de 25 años, Bárbara Botello asegura cerrar un ciclo en el PRI, más no en su carrera política, por lo que seguramente la estaremos viendo en otro partido, y seguramente sea en Morena por los rumores que se han hecho en el círculo rojo.

A continuación la carta*:

León, Gto 26 de agosto del 2020

Bárbara Botello

Buenos días, gracias por acompañarme, se los aprecio. Los he invitado para comartirles mi decisión de renunciar al Partido Revolucionario Institucional. Ha sido una decisión muy difícil, pero la he venido meditando desde hace tiempo y tengo claridad de que mi ciclo en el PRI ha concluido. Hace más de 25 años decidí enrolarme en las filas de un partido donde habían personas que lo lidereaban con mucha honorabilidad,

esas personas y la filosofía de partido me hicieron entusiasmarme y trabajar por más de dos decadas congruente con sus ideales.

Personas como Pepe Chuy Padilla, Miguel Montes, Delia Ponce, Roberto Suárez Nieto, Roberto Garza, Ofelia Cano, Martín Ortíz, Salvador Ramírez me inspiraban y motivaban dentro de la institución. En los años pasados las cosas han cambiado para mal, lamentablemente.

Es el momento de irme. Me voy muy agradecida por las grandes oportunidades que se me brindaron; como ser secretaria general del partido en León, regidora, secretaria general y presidenta del PRI en Guanajuato, diputada local, secretaria general adjunta del CEN del PRI, primera mujer candidata del PRI en León, presidenta municipal de este el municipio más importante del estado, presidenta de la FENAMM que son todos los alcaldes priístas del país; presidenta de la CONNAM que son todos los alcaldes de todos los partidos políticos en el país; diputada federal y vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Y doy gracias tambien por haberme permitido trabajar de la mano con miles de priístas honorables y de grandes convicciones que me encontré a lo largo y ancho del estado y de mi municipio. El tener el privilegio de servir fue para mí un honor, y cada uno de esos cargos se traduce en experiencias que me hicieron crecer como

persona y que me permitieron incidir en la vida pública de mi municipio, mi Guanajuato y mi México. Además, aquí conocí a mis mejores amigos.

Lo positivo que viví da para mucho, incluso para ignorar lo ingrato y lo malo. Me quedo con el afecto de muchísimos amigos y amigas de todos los municipios del Estado que me han brindado su apoyo y

lealtad. Gracias por ese cariño.

Pero es momento de tomar un camino distinto. No tiene caso continuar cuando no estoy de acuerdo en como se han manejado las cosas en la Dirigencia Nacional y sobre todo en la dirigencia estatal del partido. Las cosas han cambiado y el desamor a la institución que muestran los llamados dirigentes es notoria, así que lamentablemente ya no tengo motivación para seguir aquí. Y lamento también que el PRI haya

dejado de ser oposición en el estado y en el país.

El PRI ha cambiado, sobre todo su dirigencia. Siempre aposté por un partido ganador que le diera triunfos a una militancia que ha sido abnegada y hasta heroica, pero cuyos esfuerzos han servido, y volverán a servir, para el beneficio de unos cuantos. Aposté por un partido que buscara cambiar y mejorar siempre, las posibilidades de

vida de millones de guanajuatenses.

En el 2012 logramos un triunfo histórico que fue la mejor noticia para el priismo en mucho tiempo, no solo en Guanajuato si no en el país. Nadie puede señalarnos de que no luchamos en cada batalla o de que

nos vendimos al PAN. He vivido en carne propia campañas muy complicadas donde nos daban portasos en la cara como en el 2000 o en el 2006. También vivi grandes satisfacciones como en el 2009 aun

sin haber ganado y por supuesto con nuestro triunfo en el 20012.

Nadie me ha regalado nada, yo he sido muy activa y valiente como oposición y como gobernante, así que me voy con la cara en alto, agradecida y convencida que me entregue al cien por ciento a esta institución.

Me llevo muchas satisfacciones, muchas vivencias y experiencias y multitud de amigos.

Algunos no entendieron que al atacarme a mí se atacaba también al PRI, y eso iría en detrimento de toda la institución en el Estado.

Pero todo eso lo dejo atrás. Todos los ciclos se cierran y el mío en el PRI ya concluyó. No en la política, porque ésa es inherente al ser humano y no hay mayor satisfacción que la de contribuir a las causas sociales y al bienestar general.

Y la política también se hace desde las trincheras ciudadanas y a ellas vuelvo, tal como empecé hace más de 25 años. Las crisis son oportunidades de conocimiento, y esta crisis me ha enseñado a mí que los ciudadanos y sus causas son lo más importante.

También entiendo que México necesita de partidos políticos fuertes y gente comprometida para luchar por el desarrollo social y crecimiento para todos. Deseo que a los priistas les vaya bien, como a todos los partidos, pero sobre todo que a los guanajuatenses nos vaya bien.

Finalmente… Gracias a los priístas honorables y de vocación que me hicieron vivir momentos emocionantes y memorables, esos son los que me llevo y atesoro en el corazón. ¡¡Muchas gracias!!