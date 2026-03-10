Proveedores de Guanajuato concretan oportunidades por más de 35 mdp con empresa austriaca

León, Guanajuato.- Más de 35 millones de pesos en oportunidades de negocio se generaron durante el encuentro de vinculación empresarial realizado entre la empresa automotriz de origen austriaco, HENN, y proveedores guanajuatenses, como parte de la estrategia Conexión Industrial impulsada por la Secretaría de Economía.

El Gobierno de la Gente, encabezado por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, promueve una política económica que vincula la atracción de inversiones con el fortalecimiento de la proveeduría local, generando más oportunidades para las empresas del estado.

En esta jornada participaron 31 empresas proveedoras provenientes de los municipios de León, Salamanca, Silao, Irapuato, Apaseo el Grande, San Francisco del Rincón y Celaya, pertenecientes a sectores como manufactura y metalmecánica, mantenimiento e instalaciones industriales, ingeniería y automatización, así como construcción y servicios industriales.

Las oportunidades comerciales identificadas durante el encuentro de negocios se concentraron en áreas especializadas como instalaciones neumáticas y eléctricas, metrología, mantenimiento industrial, luminarias industriales, ventilación y extracción de aire caliente, automatización con robots, así como servicios para la instalación de plantas de inyección de plástico, que incluyen maniobras de alto tonelaje e instalación de maquinaria y equipos periféricos.

Cabe resaltar que del total de empresas participantes, 18 cuentan con el distintivo Marca Guanajuato, lo que refleja la capacidad y competitividad del talento empresarial local para integrarse a proyectos industriales de alto nivel tecnológico.

La empresa HENN inauguró recientemente su planta en Guanajuato con una inversión de 4 millones de dólares. La empresa es reconocida a nivel internacional por la fabricación de componentes para la industria automotriz, lo que fortalece el posicionamiento del estado dentro del sector automotriz-autopartes.

A través de la estrategia Conexión Industrial, la Secretaría de Economía promueve espacios de encuentro entre empresas tractoras (instaladas o en proceso de establecerse en el estado) y proveedores guanajuatenses, con el propósito de generar nuevas oportunidades de negocio y ampliar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor de la industria.

A la fecha se han llevado a cabo 7 encuentros de Conexión Industrial, en los que han participado 309 empresas, con un estimado de ventas por más de 207 millones de pesos, lo que refleja el impacto de esta estrategia en el fortalecimiento del ecosistema productivo del estado.

Con estas acciones, Guanajuato continúa consolidando un modelo de desarrollo económico que combina la atracción de inversiones con el crecimiento de la proveeduría local, generando oportunidades para que las empresas guanajuatenses participen en mercados cada vez más competitivos.