Protección Civil retira enjambre de avispas en el Centro Gerontológico

Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil continúa realizando acciones para el control y reubicación de enjambres que representen un riesgo para la ciudadanía.

Recientemente, el equipo especializado acudió a las instalaciones del Centro Gerontológico para retirar un enjambre de avispas que se encontraba en el interior del inmueble, evitando así posibles incidentes que pudieran poner en peligro la salud de usuarios y personal del lugar.

Estas labores se llevan a cabo de manera segura, utilizando equipo y técnicas especializadas que permiten el manejo responsable de las especies, priorizando la seguridad de la comunidad y el respeto al medio ambiente.

La Coordinación Municipal de Protección Civil hace un llamado a la población para reportar de inmediato la presencia de enjambres o nidos en espacios públicos o privados al sistema de emergencias 911 a fin de atenderlos de manera oportuna y prevenir accidentes.