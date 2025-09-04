Proponen distintivo para autos de aprendices y adultos mayores

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso del Estado, radicó y aprobó la metodología para analizar una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios para que vehículos conducidos por aprendices y mayores de 60 años tengan un distintivo, con la finalidad de garantizar una movilidad segura para los conductores y sus pasajeros. También analizarán propuestas para prevenir accidentes en cruces del ferrocarril.

Para el estudio de la primera propuesta, se remitirá a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Obra Pública, a la Secretaría de Seguridad y Paz, al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, a la Policía Estatal de Caminos y a los 46 ayuntamientos, quienes tendrán 10 días hábiles para remitir sus comentarios, se llevará a cabo una mesa de trabajo y se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas evalúe el impacto correspondiente.

Asimismo, dos propuestas de punto de acuerdo. El primero para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que evalúe la implementación de una solución integral de infraestructura que permita resolver de manera estructural la interrupción sistemática del flujo vehicular y peatonal en la zona de Santa Rosa Plan de Ayala, en el municipio de León, derivada del cruce ferroviario existente, a fin de atender una problemática persistente que afecta cotidianamente la movilidad de quienes transitan por dicha vía.

De igual manera, para que, de manera urgente, establezca las medidas necesarias de señalización, control y seguridad vial en el cruce ferroviario referido, con el propósito de prevenir accidentes, salvaguardar la integridad de las personas y mitigar los efectos negativos en la movilidad de la zona. Para éste se propuso solicitar información a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal hasta por 10 días hábiles sobre lo pretendido.

La panista María Isabel Ortiz Mantilla pidió agregar a la metodología no solamente al municipio de León sino a todos los municipios en la entidad que tienen cruces ferroviarios, para contar con toda la información y junto con las diversas autoridades poder tomar acciones más amplias.

El segundo, para solicitar al ayuntamiento de Salamanca no aprobar ningún incremento tarifario sin que previamente se realicen estudios técnicos, económicos y sociales que permitan valorar con objetividad las afectaciones para la ciudadanía; así como a la Contraloría Municipal a iniciar los procedimientos correspondientes para sancionar a las personas responsables de haber anunciado o promovido el aumento al pasaje sin apego a la legalidad vigente. Acordaron solicitar opinión al ayuntamiento de Salamanca en un plazo de 10 días hábiles.

Finalmente se atendió la propuesta para desarrollar una reunión de vinculación con el secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, y el subsecretario de Conectividad y Movilidad, Francisco José de Anda Orellana.

Ortiz Mantilla se pronunció por armar una agenda conjunta y que dentro de la reunión se aborden temas como la planeación integral de infraestructura vial y de transporte, movilidad sustentable y la reducción de emisiones, seguridad vial, accesibilidad universal, mantenimiento de infraestructura, innovación tecnológica, entre otras.

Para concluir, la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco enfatizó una de las prioridades de la comisión es garantizar el derecho a la movilidad ciudadana digna.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Sandra Alicia Pedroza Orozco (presidenta), María Isabel Ortiz Mantilla y María Eugenia García Oliveros; así como los diputados Rolando Fortino Alcantar Rojas y Ernesto Millán Soberanes.