Propone paro nacional de hombres: Irma Eréndira Sandoval

México.- Irma Eréndira Sandoval, Secretaría de la Función Pública ( SFP) a través de sus redes sociales hizo la propuesta de un paro nacional de hombres el próximo 9 de marzo, en lugar de paro de mujeres organizado por múltiples asociaciones civiles feministas.

Dijo “Para sacudir al país este 9 de marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un paro de hombre”, refirió Irma Eréndira Sandoval a través de sus cuenta de Twitter.

También dijo “Los hombres deberían quedarse en casa, no tuitear, que no acosen, no insulten y nos dejen en paz”.

Diferentes grupos piden el cese de actividades laborales, académicas y comerciales con el fin de dimensionar la importancia de las mujeres en la vida nacional.

Será un día antes 8 de marzo cuando se celebre el Día Internacional de la Mujer.

De esta manera, funcionarios como la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la periodista Carmen Aristegui informaron que se sumarán a este paro nacional.

INFORMACIÓN: FORBES