Profesor es señalado de ABUSAR sexualmente a su perro

Themis Matsoukas; profesor de la Universidad Penn State esto en Pensilvania ha sido acusado de abusar sexualmente a su perro.

El catedrático fue señalado de abusar a su mascota luego de que fuera grabado realizando exhibiciones sexuales por una cámara en un sendero forestal; siendo situación que ha causado polémica en Estados Unidos.

Las autoridades han revelado que el profesor de 64 años fue captado sosteniendo actos sexuales con su perro de raza collie cerca de los baños en Rothrock State Forest en Pensilvania.

Themis Matsoukas es señalado del abuso

El acusado fue identificado por una mochila que tenía en las grabaciones; ante esto él sospecho fue interrogado por los guardabosques de la zona mencionando que lo hizo “para desahogarse”.

Las autoridades estadounidenses encontraron la mochila y el pasamontañas que fueron vistos en las grabaciones que fueron detectadas desde abril; encontrando apenas al sospechoso, sin embargo, este resultó ser un famoso profesor de la Universidad Penn State¸ situación que se ha hecho viral dentro y fuera de Estados Unidos.

College Professor, Pennsylvania is facing charges after being accused of engaging in inappropriate acts with his dog at Rothrock State Forest.

According to the court records, Themis Matsoukas, 64, is facing charges of open lewdness, indecent exposure, sexual intercourse pic.twitter.com/l4jX5Z4qMj

— ⏰0️⃣H🔴U®️⏰ (@0hour) June 15, 2023