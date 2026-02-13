Presuntos sicarios “atentan” contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

Zacatecas.- La familia Aguilar fue víctima de una agresión en el municipio de Villanueva en Zacatecas, al salir de su rancho “El Soyate”. Presuntos sicarios “atentaron” contra Ángela Aguilar y Christian Nodal mientras se trasladaban en su convoy. Los primeros reportes indicaban que el ataque había sido contra la familia, sin embargo, Pepe Aguilar desmintió el hecho.

El cantante Pepe Aguilar aseguró que, en ese momento, él se encontraba en la Ciudad de México, mientras que el resto de su familia no había sufrido daños. El secretario del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, reveló que el ataque se llevó a cabo como consecuencia de un operativo. Al parecer, los agresores dispararon contra una unidad de Fuerza de Reacción Inmediata.

“Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, expresó Aguilar en su comunicado, recalcando que su hija y su yerno no tenían relación con el hecho y que fueron víctimas colaterales de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el grupo criminal.