Por inconformidad, escritor cancela presentación de libro en la FILUG

Guanajuato, Gto.- El escritor Jorge F. Hernández canceló la presentación de su libro “Alicia nunca miente”, programada para este domingo en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato (FILUG) debido a que no se le reservó habitación en el hotel donde se le hospedaría; la institución achacó al hotel la deficiencia.

A través de sus redes digitales, el escritor y colaborador de diarios como El País y Milenio, publicó su protesta contra la UG, la FILUG y sus organizadores Daniel Ayala Bertoglio y Elba Sánchez Rolón, por “falta de respeto”, pues al llegar a la ciudad a hospedarse en el hotel le informaron que no había habitación reservada para él. Llegó la madrugada del viernes y estaba programado para impartir talleres y presentar su libro.

“Es muy probable que yo no vuelva a Guanajuato jamás, a cualquier cosa relacionada con la Universidad de Guanajuato y la Feria del Libro, me duele tanto el alma que si acaso me acerco será a San Miguel de Allende” declaró a los medios.

La UG, a través de su vocero Enrique Rivera Cordero deslindó a la institución y culpó al hotel. Dijo que estaban “extrañados” por la actitud del escritor y éste se enfado más aún y arremetió sus críticas en las redes digitales.

Jorge F. Hernández es autor de libros de cuentos y de las novelas “La Emperatriz de Lavapiés”, “Réquiem para un Ángel”, “Un bosque flotante”, “Cochabamba” y “Alicia nunca miente”, entre otros. También ha publicado artículos sobre la historia de México y ha sido colaborador de las revistas Vuelta de Octavio Paz y Cambio de Gabriel García Márquez. Es considerado como uno de los autores más conocedores de la obra de Jorge Ibargüengoitia, autor que, en su momento, fue despreciado por la UG para impartir clases de teatro en ella.