¡Por fin! Freseros de Irapuato acaba con la racha perdedora

Irapuato, Guanajuato.- Los Freseros de Irapuato, en la duela del Inforum, vencieron a los Halcones de Jalapa en el segundo juego de la serie por un marcador de 94 puntos a 84, rompiendo así la racha perdedora que acompañaba al equipo desde hace quince juegos atrás.

Con esta victoria el equipo de casa se posicionó en el penúltimo lugar de la tabla general, solo arriba del equipo Santos.

Los Freseros tienen una dura prueba el próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre cuando reciban en casa a los Dorados de Chihuahua, equipo que marcha en la sexta posición de la tabla y que vienen de dividir serie con el Calor de Cancún.

Cabe señalar que los Chihuahuenses cuentan con un equipo equilibrado el cual ha generado 1844 puntos a favor y ha recibido 1797 puntos en contra, mientras que los freseros tienen un déficit de 378 puntos puesto que la defensiva ha permitido 2023 puntos en contra y solo han generado 1645 puntos a la ofensiva.

Veremos en la próxima serie, si el equipo de casa es capaz de mantener una racha ganadora que lo aleje del sótano de la tabla general, generando más puntos y corrigiendo la defensiva.