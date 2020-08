Ponerte en los zapatos de otros es fundamental: Manuel Pedroza Ramírez

Por Salvador Martínez y Esaú González

Manuel Doblado, Guanajuato.- Manuel Pedroza Ramírez maestro de profesión, comentó que uno de los grandes retos que tuvo como alcalde, fue atender a los ciudadanos, porque de ahí dependía el haber o no realizado un buen trabajo.

El ex presidente municipal, dijo que fue un placer ser el representante del municipio, detallando que hay que dar espacio a las nuevas generaciones que busquen llegar a ser alcaldes, porque dijo “es un cargo único, en el que debes de ser consciente de las necesidades de los demás y ponerte en sus zapatos”.

Del período como presidente municipal ¿Qué fue lo que marcó tu administración?

La atención hacia la ciudadanía, porque tratábamos de atender a toda a gente a la hora que fuera, a parte de la obra, ayuda, la atención, nos esmeramos mucho y creo que se cumplió ese objetivo tal y como habíamos dicho en nuestra campaña.

¿Por qué es importante la atención a la ciudadanía cómo alcalde?

Es un compromiso, hay que tratar de cumplirlo, sabemos que la gente confía en nosotros por qué los vamos a atender, si no estamos en presidencia o salimos mucho, la gente ve que no estamos ahí para atenderlos y no se trata nada más de ir a pedir, sino de solucionar los problemas.

Debemos comprometernos y cumplir con esa buena atención pero no solamente el presidente, sino, toda la administración, que la gente sepa que ahí vamos a estar. Y así comprendan que si uno sale es para tratar de gestionar recursos para a ellos.

¿Cuáles fueron las obras más emblemáticas de tu administración?

Las dos albercas de la deportiva, una de esas albercas para personas con discapacidad, lástima que hoy en día ya no funciona.

Iniciamos el módulo de seguridad, era necesario que se encontrara fuera de la ciudad, para que estar al tanto de las entradas de vehículos.

La reactivación del área natural de Las Musas, se hicieron baños ecológicos, se pintaron mesas para las personas.

Dimos inicio al distribuidor pluvial que está en el “arroyo de Machiguis” y esperamos que las administraciones siguientes le den continuidad, a fin de cuentas, es para proteger a toda la ciudad ya que pasa por en medio.

Gestionamos también un recurso para la deportiva de la colonia Obregón, el recurso llego un mes después de la salida de mi administración, pero se logró aplicarlo.

Creo que lo más destacable, fue que rescatamos pozos para algunas comunidades que nunca habían tenido agua, pozos que presentaban demasiada dificultad y afortunadamente salieron con agua saludable, agua limpia para esas comunidades.

Rancho Camarena, fue una de estas comunidades donde nos enfocamos mucho, ese pozo iba a ayudar a lo que era también la comunidad de Loma de Frías, nosotros lo perforamos y la administración que continúo termino de equiparlo a través de la Comisión Estatal del Agua.

Otro de los pozos que activamos fue el del “Sitio de Maravillas” ya que por la cercanía del “arroyo Isabelota” y la contaminación había necesidad de otro pozo.

La comunidad de “La Playa”, el Guayabo de Santa Rita, Las Cuevas, Pastita, fueron otras de las comunidades beneficiadas por este proyecto, que en la actualidad sigue en funcionamiento.

¿Volverías a ser presidente? SI, NO ¿Por qué?

No. Creo que vienen generaciones que traen nuevas ideas y el puesto del presidente municipal es uno de los más bonitos dentro de la política por el acercamiento con la gente, que es mucho mayor que en otros puestos políticos pero también muy desgastante para mi salud y hay que darle oportunidad a más personas, apoyarlos desde la trinchera para que hagan las cosas bien.

¿Puedes contarnos una anécdota que recuerdes y jamás olvidarías?

En una ocasión un fin de semana, sábado para ser preciso íbamos a ir a “Pino de Soto” a entregar unos baños y cuartitos que se les mandaron hacer. A mi gente le comente que lleváramos algo de comer porque la gente está muy pobre, dije llévense bolillos, carnitas, chiles, refrescos y cuál es mi sorpresa al llegar a la comunidad, ver que me esperaban con una fiesta, la gente y los niños muy agradecidos, son anécdotas que no se me olvidan, porque no esperan a que vaya un presidente municipal, jamás habían visto a alguien ahí.

En otra ocasión venia de una sesión del ayuntamiento, estaban dos señoras de edad avanzada a las diez y media u once de la noche atrás de presidencia, cuando todavía estaba la dirección de seguridad y es de esas veces que se le ocurre a uno preguntarles

-¿qué están haciendo?-

-“Es que el operativo se trajo a nuestro hijos de San José de Otates”.

-¿Y luego? Pregunte. Nunca se dieron cuenta que estaban hablando con el presidente municipal.-

-“Estamos esperando a ver si nos los sueltan”, respondieron.

-Ah ok, ¿en qué se van a ir? Dije.

-“Pues haber en que nos vamos, no traemos ni para taxis, ni para nada”.

Después de eso llegue a la esquina, llame al director, pregunte si se habían traído a unos muchachos de Otates, respondieron que sí, se los trajeron en el operativo por qué estaban tomándose unas cervezas, dije, háganme favor de llevarlos a su comunidad, están sus mamás allí afuera, están muy grandes de edad y las llevan en una camioneta, salieron los muchachos, abrazaron a sus mamás y las mamás nunca supieron que el presidente les hizo un favor.

¿Qué calificación le pondrías a la administración?

Como maestro no me gusta jactarme, considero que la perfección sólo la tiene Dios, por eso sería un 8.5 o 9, por la atención que dimos a la gente gracias al apoyo de las instancias federales en la gestión de las obras, aquí hay gente que está muy necesitada, entonces analizamos bien la cuenta pública para poder ayudar a la gente con un tinaco, arena, grava, cemento, tabique, techo, aunque no cumplimos al cien por ciento, porque es muy difícil darle a todo mundo, pero el noventa y cinco por ciento de quienes fueron a vernos salieron con una actitud positiva por la atención.

¿Cómo ve el actuar del gobierno federal?

Está muy bien cuando se habla de combatir la corrupción, de distribución de recursos en desarrollo social, pero ha olvidado muchísimas cosas más, nuestro país no se rige solo de esas situaciones, hay más aspectos que ha dejado de lado el presidente de la república.

Muchas fallas, muchos errores, pero la gente se centra en el combate a la corrupción o en el hecho de la entrega de dinero, pero sabemos que lo hace con el fin de que en el futuro voten por su partido pero en general en todos los aspectos que se manejan a nivel federal, les falta mucho por mejorar.

Mensaje Final…

Ahorita con la pandemia, hay que confiar en nuestros gobiernos, es muy difícil cuando no confiamos en nosotros mismos, hay que tratar de convivir, de reflexionar sobre lo malo que hemos hecho, porque muchos son escépticos hasta que la vida les pega con la perdida de algún familiar, por eso vamos a confiar en nuestro gobierno, en nosotros mismos, tenemos que acercarnos a dios, esto tiene que salir adelante, lo que más deseamos todos es salir a la calle tranquilamente, pasear por todos lados pero tenemos que apreciar la vida, por qué esto no se acaba y tenemos que continuar.