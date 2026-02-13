Policía Municipal de Irapuato detiene a tres presuntos sicarios

Los "delincuentes" intentaron ingresar a una vivienda en la colonia 12 de Diciembre para sacar a un hombre que se había refugiado ahí, después de perseguirlo

Irapuato, Guanajuato.- Tres presuntos sicarios fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de un operativo desplegado en la colonia 12 de Diciembre, sobre la calle Cafetales, donde presuntamente buscaban privar de la vida a un hombre que logró ponerse a salvo dentro de una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era perseguida por varios hombres armados y, al verse en peligro, corrió hasta la vivienda de la calle Cafetales, donde se encerró; los agresores intentaron ingresar por la fuerza, golpeando el portón con un mazo; sin embargo, no consiguieron su objetivo.

Al poco tiempo la policía municipal montó un operativo que resultó con la captura de tres de los presuntos sicarios, los cuales tenían en su posesión varias armas de grueso calibre.

Vecinos describieron que durante el operativo varias unidades de la policía se desplegaron por la zona, e iniciaron una persecución tras los malechores, inclusive la persecución se dio sobre las azoteas de varias casas adjuntas a la señalada como refugio del hombre perseguido.

Tras varios minutos se logró la captura de tres personas, sin embargo, los vecinos señalaron que al parecer otra más, lograron escapar.

Las autoridades informaron que, dentro de lo decomisado, además de las armas, se encontraban motocicletas y un automóvil donde al parecer se transportaban los agresores.

Los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público y será la Fiscalía General del Estado quien encabece las investigaciones sobre lo acontecido en la colonia 12 de Diciembre.

