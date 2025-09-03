Policía de Pénjamo asegura y traslada de manera segura a menor localizada en carretera

Pénjamo, Guanajuato.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad Policial de Género, brindaron apoyo en el resguardo y traslado de una menor de edad que había sido localizada sobre la carretera estatal rumbo a la comunidad de Plazuelas.

La joven identificada como Johana N, fue acompañada de manera segura hasta el municipio de La Piedad, Michoacán, donde quedó bajo el resguardo de un familiar directo.

Posteriormente, la menor será canalizada a instancias sociales de aquella ciudad para recibir atención psicológica y seguimiento especializado.

Esta intervención busca garantizar el bienestar y la seguridad de la adolescente, así como brindarle la atención integral que requiere.

La Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo reiteró que estas acciones forman parte del compromiso de la Policía Municipal con la sociedad, en coincidencia con las instrucciones de la presidenta municipal Yozajamby Molina, de velar por la protección de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.