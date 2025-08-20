Plantan más de 3 mil árboles en jornada de reforestación en Pénjamo

Ecología municipal llevó la campaña a más de 90 comunidades y la Sierra de Pénjamo, con especies nativas y frutales que fortalecerán el equilibrio ecológico y la calidad del aire

Pénjamo, Guanajuato.- La Dirección Municipal de Ecología ha llevado a cabo una intensa jornada de reforestación con la plantación de más de 3,000 árboles en la cabecera municipal, comunidades y en el Área Natural Protegida de la Sierra de Pénjamo.

Entre las especies plantadas se encuentran: mezquites, casuarinas, pochotes, san pedro, ocotillo, jacarandas, pirules, pata de vaca, tabachines, guayabos y granados, árboles que contribuirán a fortalecer el equilibrio ecológico y mejorar la calidad del aire en beneficio de toda la población.

Estas acciones se realizaron en más de 90 comunidades y localidades, entre ellas: Los Ocotes, Corral de Partida, Carrizo de Ledesma, Laguna Larga, Mezquite de Luna, Rodeo de Ayala, Guanajuatito, Panzacola, San Miguel de Camarena, La Granjena, Tepuza de Ortíz, Rancho Nuevo de Gutiérrez, La Estrella, Los Alférez, Barajas Viejo, Santa Ana Pacueco, Palo Alto, Colonia INDECO, Palo Verde, entre muchas más.

Con esta estrategia, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la preservación del medio ambiente, la recuperación de áreas verdes y el cuidado de los recursos naturales, fomentando la participación de la ciudadanía en acciones que aseguren un futuro más sustentable para las nuevas generaciones.

