Pipa atrapada en un río, árbol caído y persona golpeada en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Una pipa atrapada por la corriente del río que cruza El Rodeo, un árbol caído y una persona que resbaló y se golpeó en la nuca fueron los casos atendidos por elementos del Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (SUMUB) este domingo. Los percances fueron resultado de las lluvias registradas en el municipio.

La Unidad-04 llegó a la comunidad de Cañada de Bustos, donde se registró la caída de un árbol debido a las lluvias. El árbol obstruía el paso vehicular, por lo que fue necesario habilitar varios automotores para removerlo. No hubo lesionados.

Más tarde, la misma unidad acudió al Centro Recreativo “El Charquito”, ubicado en las inmediaciones del cruce de la carretera libre a Silao y el libramiento norponiente. Ahí tuvieron apoyo de paramédicos debido a que un hombre resbaló debido a lo mojado del piso y se golpeó en la nuca. Le brindaron primeros auxilios y recomendaron fuera atendido en un hospital,

El caso más fuerte ocurrió en la Comunidad El Rodeo, a donde los bomberos acudieron en respuesta al reporte de personas atrapadas en una pipa dentro del río que cruza la zona.

La comunidad se ubica a unos 20 kilómetros de la zona sur de la ciudad, junto a la carretera a Juventino Rosas, por lo que la unidad de la corporación tardó en llegar. Fue por eso que vecinos del rumbo se organizaron y ayudaron a los tripulantes del vehículo.

Cuando los bomberos llegaron, los ocupantes ya estaban a salvo. Por protocolo les realizaron una revisión de seguridad sin nada grave qué atender,

Con ayuda de los vecinos la pipa fue sacada del río.