Piden madres buscadoras capitalinas más apoyo y seguridad a presidenta

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que en la comunidad de Hacienda de Guadalupe, ubicada en el sur del municipio, fueran encontrados restos de personas, la Presidenta Municipal, Samantha Smith, se reunió con un grupo de madres buscadoras para expresarles su apoyo.

Son mujeres procedentes de colonias y comunidades de diferentes zonas del municipio, a quienes dijo que “no están solas y cuentan con un gobierno que las escucha y acompaña de manera permanente”.

La mayor parte de las desapariciones es de mujeres y en un porcentaje elevado son de la zona sur del municipio, especialmente colonias como Mártires del 22 de abril, Lomas del Padre y Villaseca.

Las mujeres, integrantes de los colectivos Fe y Esperanza y Desaparecidos Justicia Guanajuato, dialogaron con Smith Guerrero, quien atendió sus peticiones y se comprometió a fortalecer acciones para ayudarles en sus búsquedas y garantizar su seguridad.

Durante la reunión las madres buscadoras plantearon diversas solicitudes de apoyo y acompañamiento para víctimas indirectas, a lo que la alcaldesa reiteró su disposición de mantener un diálogo permanente y una colaboración cercana con los colectivos, con el fin de dar respuestas que atiendan las necesidades.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García; el secretario de Ayuntamiento, Daniel Chowell; la directora del IMAIM, Bárbara Díaz; el subsecretario de Prevención, Luis Gamba; la directora de Prevención, Nidia Oros; el subsecretario de Tránsito, Movilidad y Transporte, Alejandro Barbarino; el director de Fiscalización y Control, Gustavo Buck; así como el coordinador del C4 Argos, Guillermo Cisneros.

En conjunto establecieron estrategias de apoyo y seguridad a las integrantes de los colectivos.