Pide GP Morena cuentas por remodelación del estadio Sergio León Chávez

Guanajuato, Guanajuato. El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García: quieren que -a través de la Dirección General de Obras Públicas- elabore un informe detallado de la totalidad de las etapas de planeación, presupuestación y ejecución con motivo de los trabajos de remodelación del estadio de Irapuato Sergio León Chávez.

La obra empezó el 9 de enero del 2024 y deberá incluir todos los contratos y convenios originales y modificatorios, así como la totalidad de los documentos relacionados con la obra y lo remita al Congreso. El proceso se da en el contexto de la incorporación del Club Irapuato a la Liga de Expansión de la Federación Mexicana de Fútbol.

Carlos Abraham Ramos Sotomayor planteó el tema en tribuna en la sesión ordinaria de este jueves. Habló al inicio de los trabajos de remodelación del estadio, cuya asignación -dijo- fue por licitación pública nacional y se otorgó el contrato a la empresa Ingenieros de Guanajuato S.A. de C.V , con el fin de realizar un proyecto integral para la construcción de cubierta norte, fachada y obra complementaria que terminaría el pasado 05 de agosto del 2024, por un monto de 52 millones 131 mil 428 pesos, sin embargo ya se han otorgado cuatro convenios de modificación de tiempo, la última se estima culmine el próximo mes de julio con un monto total erogado de 93 millones 482 mil 729 pesos.

Añadió que se realizaron distintas solicitudes de acceso a la información, donde por ejemplo, se le solicitó al municipio el desglose de los trabajos contenidos en la construcción de cubierta norte la fachada y la obra complementaria, tal como se asienta en el contrato original, y se les respondió que no se podía remitir mayor información hasta la conclusión de los trabajos, cuando de acuerdo a la norma estatal de obra pública, dijo, se establece como requisito que para la procedencia de un convenio modificatorio se deberá contar con elementos objetivos y documentales que lo justifiquen, haciendo alusión a las notas de bitácora.

Ramos Sotomayor sostuvo que el municipio no tiene actualizaciones, ni sabe qué trabajos se están realizando en específico o no quiere proporcionar más información a la ciudadanía. Apuntó que, si precisamente para la procedencia del convenio modificatorio es necesario contar con elementos que sustenten los avances de la obra, también genera duda si en el proceso de remodelación se están apegando a lo que dice la ley o simplemente no quieren dar a conocer los avances de esta.

Aseveró que la opacidad en los trabajos del estadio de Irapuato era evidente. Finalmente mencionó que este tipo de omisiones y resistencias a entregar información no solo vulneran el derecho de acceso a la información, sino que siembran dudas razonables sobre la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para su estudio y dictamen.