Phillipe ‘N’ pasará 30 años en prisión por homicidio en Salamanca

La Fiscalía acreditó su responsabilidad en hechos ocurridos en 2018, cuando privó de la vida a un hombre en la colonia Nativas

Redacción Notus26 agosto, 2025
En el Juzgado de Oralidad se dictó sentencia de 30 años de cárcel a Phillipe Antonio “N” por homicidio calificado en Salamanca.

Salamanca, Guanajuato.- En Salamanca, un juez dictó sentencia condenatoria de 30 años de cárcel contra Phillipe Antonio “N”, tras comprobarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado. La resolución se emitió en el Juzgado de Oralidad, donde se acreditó que el acusado disparó en contra de la víctima la noche del 8 de septiembre de 2018, provocándole la muerte.

De acuerdo con la investigación ministerial, el hombre llegó a bordo de un vehículo a una tienda ubicada en la colonia Nativas. Al identificar a la víctima, accionó un arma de fuego en su contra, ocasionándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Tras varias audiencias, se dictó el fallo condenatorio que impone a Phillipe Antonio “N” una pena privativa de libertad de 30 años, el pago de una multa y la reparación del daño, incluyendo gastos funerarios y una indemnización para los deudos. Además, se le suspendieron sus derechos electorales.

La Fiscalía General del Estado informó que la sentencia es resultado del trabajo técnico y jurídico del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación con pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado.

