PAN usa artimañas para retraso de derechos igualitarios: Juan Pablo Delgado

Guanajuato, Guanajuato. Por considerar que no se realizaron consultas en torno a las propuestas de matrimonio igualitario y terapias de conversión, la mayoría panista de la Comisión de Justicia votó en contra del orden del día y con ello no se llevó a cabo la sesión donde se discutirían los dictámenes sobre esos temas.

El activista Juan Pablo Delgado, quien iba a estar como observador, consideró el hecho como un acto deliberado de retraso del otorgamiento de derechos, de ser parte de una estrategia panista que incluso contraviene a las posturas de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y responsabilizó de ello al coordinador de la bancada panista, Arturo Espadas.

También cuestionó a la procuradora de los Derechos Humanos, Karla Alcaraz Olvera, por manifestar que los derechos humanos igualitarios deben ser desarrollados “de manera progresiva”; la funcionaria, dijo, desconoce el concepto de progresividad en materia de derechos humanos.

Retraso

Al empezar la sesión de la Comisión de Justicia, programada para este viernes, la panista Susana Bermúdez Cano argumentó que no se respetó el debido proceso legislativo en los asuntos enlistados en el orden del día, de manera particular en lo relativo a la discusión de los dictámenes en materia de matrimonio igualitario y terapias de conversión.

Dijo que “de manera arbitraria se está restringiendo el derecho de las personas legisladoras de analizar y deliberar sobre las propuestas enviadas por parte de la ciudadanía y de las autoridades consultadas a la Comisión de Justicia” y que “lo más grave” era que al agendar los dictámenes la presidencia sin haberse agotado las metodologías aprobadas por la Comisión existe un vicio en el proceso legislativo.

La diputada manifestó que los dictámenes debieron ser conocidos “por personas con discapacidad y la existencia de porciones normativas inconstitucionales en las iniciativas” para que externaran sus inquietudes e hicieran propuestas.

La morenista María Eugenia García Oliveros calificó el hecho como “una propuesta dilatoria el tema de consultar a las personas con discapacidad” y que se estaba actuando de manera desesperada para no discutir los dictámenes en cuestión.

Remarcó que los documentos no contienen referencia alguna sobre las personas con discapacidad y que no era necesario realizar esa consulta porque en el dictamen se discute el derecho de todas las personas para contraer matrimonio y no contiene ninguna referencia de los derechos de las personas con discapacidad.

La panista Karol Jared González Márquez reforzó la postura de su correligionaria y dijo que consultar a las personas con discapacidad era un acto de justicia y de reconocimiento, “porque son un grupo de atención prioritaria reconocido desde la Constitución, por lo tanto, sería un error buscar la omisión y calificar esto como una práctica dilatoria era minimizar la relevancia que históricamente invisibilizada”.

Las dos panistas y su compañero Rolando Fortino Fortino Alcántar Rojas votaron en contra del orden del día; María Eugenia García Oliveros (presidenta) y la priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia sufragaron en sentido opuesto, por lo que –por mayoría de votos- se canceló la sesión.

Los derechos humanos no se consultan: Juan Pablo Delgado

El activista Juan Pablo Delgado, quien estuvo presente en la frustrada sesión, acusó a los panistas de retrasar el reconocimiento a los derechos de la diversidad sexual y responsabilizó a Arturo Espadas de estar al frente de una postura conservadora que, incluso, contraviene a disposiciones y compromisos de la gobernadora del estado.

Los derechos humanos no están sujetos a consulta, recordó la norma jurídica, y los derechos de la diversidad sexual no atañen directamente a las personas con discapacidad. No dudo que haya personas con discapacidad que estén en el ámbito de la diversidad sexual, explicó, pero no corresponde que se les consulte por su condición física misma.

En ese tenor, respondió también a declaraciones de la titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Karla Alcaraz Olvera, quien dijo que los derechos por la igualdad y la no discriminación deben ser otorgados de una manera progresiva.

Afirmó que la funcionaria desconoce en qué consiste el principio de progresividad de los derechos humanos y que también responde a una dinámica política conservadora.

Informó que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que por su determinación obliguen al panismo a reconocer derechos igualitarios, como lo tuvieron que hacer con el derecho al cambio de identidad.