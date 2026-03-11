PAN exige a Federación actuar por contaminación de empresa Química Central en León

León, Guanajuato.- Luego de más de 14 años de la última sanción que recibió la empresa Química Central por atentar contra el medio ambiente y la salud de las y los guanajuatenses, Acción Nacional insiste en que la autoridad federal ponga mano firme para proteger a todas las familias.

La diputada federal, Diana Gutiérrez expuso en rueda de prensa, que autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), hagan caso omiso a las exigencias de actuación ante un foco de contaminación que afecta directamente a los municipios de León y de San Francisco del Rincón.

“Están 300 mil toneladas de cromo hexavalente expuestas, que al hacer contacto con el sol y con la lluvia, generan mucha contaminación”, explicó la legisladora.

Asimismo, Diana Gutiérrez señaló que la exigencia es para que se haga justicia a las familias afectadas y que haya justicia ambiental ante la irresponsabilidad de dicha empresa.

“Vamos a seguir insistiendo con puntos de acuerdo, con oficios y, si es necesario, hasta con denuncias. En el PAN estamos del lado de la gente, defendemos el derecho a un medio ambiente sano y no vamos a bajar el dedo del renglón”, dijo.

Por su parte, el diputado y coordinador de legisladores federales del PAN Guanajuato, Miguel Ángel Salim, se sumó al reclamó precisando que no es momento que las autoridades del orden federal se “tapen los ojos”.

“Así pasó con lo del huachicol, no lo veían. No es posible que no tomen cartas también en este asunto… Es un tema grave que está a la luz de todos”, finalizó.