Otra vez Guanajuato lució alfombra roja con el GIFF

Guanajuato, Guanajuato.- Pasaron cinco años. Otra vez alfombra roja frente al teatro Juárez en una ciudad universitaria, con una universidad pública donde no existe carrera de comunicación o afines, pero que es impartida en instituciones privadas de participación marginal.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) “regresó a su casa”, dice el comunicado oficial, que agrega: la ciudad que lo vio nacer hace 28 años. Pues no, el GIFF es de la tierra de Allende, pero la capital era su espacio de mayor proyección.

La directora ejecutiva del GIFF, Sara Hoch, junto con la presidenta municipal Samantha Smith cumplieron su papel de inauguradoras: “en Guanajuato no sólo vemos cine, aquí el cine se vive, se siente, pero sobre todo se defiende… y lo vamos a seguir defendiendo”, dijo la alcaldesa.

Y es que se trata de una reconciliación institucional: en 2018, el presidente municipal panista Alejandro Navarro decidió no dar más recursos al festival por el tipo de turismo que llevaba a la ciudad. Hay que recordar que tuvo sus desencuentros mediáticos con aquella declaración en contra de los turistas que llegaban con sus tortas y sólo compraban charamuscas. En 2019, Sara Hoch declaraba a la prensa que Navarro nunca la recibió y que no soltaba recursos para el festival, por lo que se podría ir de la ciudad. Un año después fue el último, pero se pospuso hasta septiembre y fue parcialmente virtual. En 2021 se marchó.

Navarro dijo que no había dinero por culpa de la pandemia y organizó un fallido Festival Internacional de Cine del Bajío (BJX Festival), que tuvo dos emisiones… y también se marchó.

Samantha tuvo que tragar los sapos heredados de su esposo y oficialmente sólo aportó 500 mil pesos. Aún hay pobreza para un festival que cuesta por lo menos 20 millones, pero algo es algo.

Pero regresemos al presente:

“La inauguración oficial fue un encuentro con la esencia del arte cinematográfico. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Carlos Carrera, uno de los cineastas más influyentes del país, quien recibió la Medalla de la Filmoteca de la UNAM en reconocimiento a su profunda trayectoria”.

Samantha Smith habló: “el cine de Carlos Carrera no entretiene: incomoda. No acaricia: confronta. Hoy lo homenajeamos en Guanajuato, porque a veces lo más valiente… es no mirar hacia otro lado”.

Ahora el festival vuelve al cine filmado furtivamente en los callejones, un festival donde participarán jóvenes talentos locales, como Carolina Espíndola y Bianca González, creadoras escénicas y voluntarias del festival, quienes fueron sus invitadas especiales.

Durante la gala también se rindió un emotivo homenaje póstumo al padre Luis García Osio, reconocido por su apoyo constante a la cultura y el arte en Guanajuato. “Su legado fue recordado con respeto y gratitud en el marco de este festival que no solo celebra el cine, sino también la memoria de quienes lo han impulsado”, señaló la alcaldesa.

Durante la inauguración estuvieron presentes, los actores, Juan Manuel Bernal, Emilio Treviño y Vanessa Bauche, así como a autoridades e integrantes de la comunidad cinematográfica nacional, entre ellos Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM; Daniela Alatorre, directora del IMCINE; y Álvaro Octavio Lara Huerta, subsecretario de Desarrollo Cultural del Estado.

Tras la tan esperada alfombra roja, la noche terminó con una ovación de pie, reafirmando que Guanajuato Capital no es solo una sede del GIFF: es su raíz, su alma y su casa.

Mucho aplauso y luego, a llenar antros, como que a esa hora ya no hay charamuscas (y menos si no están envinadas).