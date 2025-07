Orgullo UG: académico recibe prestigiosa beca Fulbright-García Robles

Guanajuato, Guanajuato.- El profesor de la Universidad de Guanajuato (UG), Dr. Francisco Javier Álvarez Torres, adscrito al Departamento de Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato, fue reconocido con la prestigiosa beca Fulbright-García Robles 2025 correspondiente a la Cátedra de Estudios de México.

Se trata de la beca otorgada por el organismo binacional que conforma la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), en la que se apoya a estudiantes, personas académicas en docencia e investigación de ambos países ya sea para la realización de estudios de posgrado, estancias de investigación, docencia o programas de profesionalización en Estados Unidos y México.

En entrevista con el doctor Álvarez Torres, expresó su entusiasmo por formar parte de las 61 personas que integran la generación 2025: “que nuestra casa de estudios esté perteneciendo a este programa tan importante, reconocido internacionalmente como es Fulbright, (…) un programa de hermanamiento, de acercamiento educativo y cultural entre México y Estados Unidos; un programa en el que han participado premios Nobel y representantes de diversos estados, me llena de mucho orgullo poder representar a nuestra colmena universitaria”.

“Fulbright es un sueño tanto personal como profesional, porque siempre en mi mirada estuvo hacer una estancia en los Estados Unidos”, manifestó. Como becario, el profesor UG impartirá la clase “Mindful innovation: Fostering Entrepreneurial Wellbeing in the US-Mexico Ecosystem” en Kelley School of Business de la Universidad de Indiana, además del desarrollo de investigación en temas de liderazgo, innovación tecnológica y bienestar, actividades que realizará el primer semestre del año 2026, detalló.

“También tendré la oportunidad de participar en el Laboratorio de Ecosistemas Digitales y Bienestar en la Universidad de Indiana, tienen un programa donde están fortaleciendo habilidades de liderazgo no solamente para el mundo empresarial, sino también para el futuro de las universidades en los Estados Unidos”, explicó.

El investigador destacó el aprovechamiento que representa esta experiencia académica al abonar a sus prácticas docentes mediante la experiencia de aprendizaje diseñada en conjunto con colegas de Estados Unidos, así como realizar publicaciones internacionales, pero también la posibilidad de una vinculación interinstitucional que abra oportunidades a la comunidad estudiantil.

“Yo rescataría el tercero, que para mí es más importante, que permitirá una cátedra compartida entre colegas de Estados Unidos y la Universidad de Guanajuato, lo que significa que nuestros(as) estudiantes de aquí de Guanajuato, tendrán acceso a profesores de Estados Unidos y parte de ser de la red Fulbright, pues también implica recomendar estudiantes tanto de posgrado como de licenciatura, para que después formen parte de esta hermosa red que es Fulbright y estén estudiando en alguna Universidad en los Estados Unidos”.

Con una trayectoria impulsada en áreas de investigación de emprendimiento, innovación tecnológica y humanidades digitales, Francisco Javier Álvarez Torres es licenciado en Relaciones Industriales y maestro en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, además de haber obtenido el doctorado en Ciencias de la Administración por la Universidad de Autónoma de Aguascalientes, el académico participa activamente en redes sobre innovación y sostenibilidad.

Tras un proceso competitivo, en el que se puso de manifiesto las aptitudes profesionales que respaldan su trayectoria con credenciales de publicaciones internacionales, el reconocimiento de colegas hacia su trabajo, como su integración al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el Dr. Álvarez Torres, formará parte de este intercambio educativo y cultural entre México y Estados Unidos.

“La universidad y nuestros jóvenes merecen los mejores perfiles en el aula y como profesor uno tiene que estarse preparando, buscando oportunidades de desarrollo, de nuevas experiencias de aprendizaje, de pedagogías, aprender esas habilidades para luego trasladarlas al aula. No solamente es fortalecer estas habilidades a nivel profesional, sino luego trasladarlas a las, los estudiantes y que permita en ellos sembrar una pequeña semillita de duda, de curiosidad de cómo ellos pueden viajar a otro país y fortalecer estas habilidades también. Venga, quien gana es la universidad, sus estudiantes, el estado de Guanajuato y por supuesto que México”.

Con ello, expresó el agradecimiento institucional que le ha brindado la Universidad de Guanajuato, como la apertura que representan las becas Fulbright-García Robles, COMEXUS, en la creación de lazos binacionales a la par de fortalecer el desarrollo personal y profesional que transforma los campos de estudios de las y los profesionistas beneficiados.