Orgullo de Abasolo: Oscar Martz

Abasolo, Guanajuato.- Oscar Salvador Martínez Martínez, mejor conocido como “Oscar Martz”, nacido en la colonia “El Saucillo, es un destacado personaje con un gran corazón que ayuda y aporta su “granito de arena” para su Abasolo de su corazón.

Él fue el mayor de 9 hermanos, su padre un Obrador de carnes en Huanímaro y su madre ama de casa.

“De niño fui muy bueno en la escuela, mi papá lo único que me pudo dar fue la primaria y me dijo –‘hasta aquí vas a estudiar y ya vas a tener que trabajar’-, mi papá en ese entonces trabajaba en una carnicería y su jefa la maestra Alejandra Medel escucho que mi papá ya no iba a poder más con mis estudios y le dijo a mi papá días después –‘ya inscribí a tu hijo a la secundaria él va a seguir estudiando’-, ella pago mis colegiaturas y me consiguió una beca de alimentos, sentí muy bonito que la maestra pensara en mí y yo estoy infinitamente agradecido con ella”, señaló Oscar.

Oscar, estudió el nivel medio superior en el CBTIS 171 del municipio en la especialidad de Laboratorio Clínico y a su vez trabajaba en una tienda de autoservicio muy conocida en el municipio.

Estuvo durante toda su estancia académica en el grupo de danza y fue seleccionado entre los 8 mejores bailarines para representar al estado de Guanajuato en Tijuana Baja California.

El gusto por los medios de comunicación inicio desde que Oscar era un niño y al paso de los años fue creciendo más y más.

“Rubén González, compañero de danza en aquel entonces, fue quien me invito a su estación de radio en Abasolo y yo al no tener conocimientos pues me dieron muchos nervios, pero me insistió y tarde 3 meses en decirle que sí y entré a la estación de radio Expresión FM 97.5 y luego la cambiaron al 105.3, ahí laboré alrededor de 5 años y gracias a Rubén tengo los cimientos en los medios de comunicación”, explicó.

Martínez Martínez, desde hace 10 años ha realizado campañas de recolección de útiles escolares y mochilas, calzado escolar, despensas para familias necesitadas y vulnerables, solicitud de medicamentos para enfermos, apoyos sociales en catástrofes naturales y mucho más.

“A partir del 2012 son 10 años de que inicio todo este proyecto, “Abasolo de mi Corazón”, yo inicie ayudando a la gente con el proyecto de ‘Día de Reyes’ por mis experiencias personales, recuerdo que cuando estaba pequeño yo escribí con mucho amor mi carta para los reyes magos y no me llego nada y me quede con la idea de que los ‘reyes’ no me querían y no pensaban en mí y crecí, entonces me ponía a pensar, ¿cuántos niños de mi Abasolo se quedaran igual que yo?, sin reyes”, relató.

El abasolense actualmente es estudiante de la carrera de Desarrollo Gerencial enfocado en Administración de Empresas, combina sus estudios con el trabajo de maquillista profesional, su medio de comunicación y el fisiculturismo.

Oscar finalizó agradeciendo a toda la gente que ha confiado en él, “Para mí es un placer el poder ayudarle a la gente que pertenece a mi querido Abasolo de mi corazón, aquí seguiré para servirles hasta que Dios me permita”, concluyó.