Organizan primer campamento “Generando Espacios de Paz” en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer el tejido social y prevenir la violencia desde sus cimientos, autoridades del Gobierno de Irapuato, a través del Sistema DIF Municipal y la Dirección de Educación, llevó a cabo con gran éxito el Primer Campamento ‘Generando Espacios de Paz’.

Esta iniciativa reunió a más de 3 mil participantes, entre directivos, docentes, alumnos, madres y padres de familia de 12 escuelas —cinco de la zona rural y siete de la zona urbana— todas comprometidas con la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó que el programa ‘Generando Espacios de Paz’ es un pilar fundamental en la estrategia de prevención de riesgos psicosociales del municipio.

“Ustedes saben que el Gobierno de Irapuato, a través del DIF Municipal, quien arropa a las familias, realizó una visita de una semana completa a sus escuelas, atendiendo a alumnos de quinto y sexto de primaria y primero de secundaria, brindándoles capacitación e información sobre temas que nos ayudan a prevenir riesgos psicosociales a los que pueden estar expuestos”, explicó.

Por su parte, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, enfatizó que la mejor inversión que pueden hacer madres y padres por sus hijas e hijos es regalarles tiempo de calidad, escucharlos y estar presentes.

“Desde el Gobierno hemos hecho un trabajo muy importante, visitando sus escuelas y trabajando en las aulas con temas delicados, pero necesarios: salud mental, prevención del suicidio, bullying, adicciones, embarazo adolescente, abuso sexual y riesgos en redes sociales. Pero este modelo no estaría completo si solo habláramos con las niñas y los niños; por eso también conversamos con ustedes, madres y padres, en la charla Tiempo que Vale”, compartió.

Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación Municipal, reiteró que la paz inicia en la familia, y que cada momento compartido fortalece nuestra comunidad.

Durante el evento, las escuelas participantes recibieron un reconocimiento por su compromiso con la infancia y la paz escolar, además del Decálogo de Protección a la Niñez.