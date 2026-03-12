Ofrecen seguro agropecuario catastrófico a productores de Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría del Campo, ofrece Seguro Agropecuario Catastrófico para productores de Manuel Doblado.

A partir del 10 marzo se emitió la invitación para que las y los productores del campo que cuentan con parcelas de riego, acudan a conocer los beneficios de este seguro.

Es en las oficinas de la dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico de Manuel Doblado, en donde se están llevando a cabo los registros de las personas que se encuentran interesadas en este servicio. Ahí mismo se proporciona información sobre la cobertura y requisitos para tener acceso al seguro.

El titular de Desarrollo Rural, Marco Aurelio Estrada Morales indicó que el alcalde ha gestionado el acercamiento con las autoridades estatales, con la finalidad de apoyar la industria del campo que prevalece en Manuel Doblado.

“Para el alcalde, Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, este tipo de apoyos en primordial para las y los productores agrícolas en la ciudad, considerando que es una de las principales fuentes económicas del municipio, y por ende se busca ofrecer estos apoyos”.

Explicó, además, que se espera contar con la participación de entre 250 a 300 beneficiarios, tomando en cuenta que el seguro especifica que deben ser parcelas de riego.

La recepción de los documentos es del 10 al 30 de marzo en las oficinas de la dirección en Presidencia Municipal, y dentro de los requisitos se solicita: Tener al menos 3 hectáreas de parcelas de Riego, presentar INE, CURP, comprobante de domicilio y certificado parcelario que indique que es de riego.