“No te muevas así porque se me para la ver…” Susana Zabaleta denuncia acoso de Francisco Céspedes

CDMX.- Mientras el mundo del espectáculo digiere versiones encontradas sobre el estado de salud de Susana Zabaleta, una nueva declaración de la soprano mexicana sacudió la conversación pública: esta vez no se trató del supuesto cáncer que habría enfrentado —rumor que resurgió tras comentarios de Francisco Céspedes y versiones de allegados del comediante Ricardo Pérez—, sino de un episodio que la propia Zabaleta calificó como humillante y que ocurrió durante una gira con el cantante cubano.

El testimonio salió a la luz en una reciente charla con el reportero Pérez Colunga. La intérprete relató con detalles el momento en que Céspedes, durante un show en Oaxaca y ante la mirada de su pareja, el comediante Ricardo Pérez, soltó una frase que la dejó atónita y que ahora desató indignación en redes.

“Es que depende de a quién le creas, a Francisco Céspedes porque está enojado porque yo hice una declaración, que yo creo que las mujeres ya estamos un poquito hartas, pero creo que es muy ruin haber dicho lo que dijo cuando él me dijo arriba de un escenario una frase irrepetible”, contó Zabaleta.

Sin reservas, la cantante reveló la frase textual: “No te muevas así porque se me para la ver…”, relató. La situación escaló de inmediato cuando Ricardo Pérez intentó confrontar a Céspedes, pero el comediante Slobotzky intervino para evitar un altercado mayor.

Más allá de la polémica, Zabaleta pidió centrar la atención en el trasfondo del episodio: la violencia verbal que persiste en entornos laborales y artísticos. “Qué triste, ¿no?, es que no cambien los focos, aquí el foco está en nosotras”, recalcó.

Días antes, Céspedes había declarado ante reporteros su versión de los hechos, asegurando que él siempre se preocupó por la salud de Zabaleta: “Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días… trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien y cuando ella tuvo dificultades en su vida la llamaba todos los días preocupado por ella”. Sin embargo, el intérprete de “Vida loca” cerró el tema intentando minimizar la confrontación: “Siempre me he expresado bien de los colegas y sobre todo con los que he trabajado, y respeto a mis colegas sobre todas las cosas”.

Mientras tanto, el público permanece atento no solo a los detalles del altercado, sino también a las versiones sobre el estado de salud de Zabaleta, quien hasta ahora no ha confirmado ni desmentido los rumores. En redes sociales, seguidores de la cantante y colectivos feministas insisten en no perder de vista el verdadero foco: visibilizar y rechazar la violencia verbal que, aseguran, aún se normaliza en la industria del entretenimiento.