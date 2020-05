“No puedo asimilar que mi hermana no este ahora conmigo”

Pénjamo, Guanajuato.- A través de una carta, la hermana de Blanca Estela Cervantes Flores relató todo el sufrimiento que ha pasado, a cuatro meses de que no han sabido nada de ella y de que al parecer las autoridades no les han dado una sola respuesta.

Carta de Sandra Cecilia Cervantes:

Se cumplieron 4 meses desde que Blanca Estela Cervantes Flores salió de su domicilio sin saber que sería el último día que su familia la volvería a ver.

Blanca estela cervantes flores es originaria de Pénjamo, Guanajuato nació el 09 de octubre de 1988 desapareció el día 23 de enero del 2020, blanca estela abordo el autobús de Pénjamo- Irapuato.

A las 12:00pm ella se dirigía a comprar unos perfumes a Irapuato al pasaje del águila, ella vestía unas mayas color carne y una blusa color azul y tenis Nikea la 1:45pm; Blanca Estela nos hizo una llamada en el cual no alcanzamos a responder enseguida intentamos llamarle pero ya su celular sonaba apagado.

Le estuvimos llamando todo el día y toda la noche a su celular pero fue imposible localizarla su celular sonaba apagado, pasaban los segundo, minutos, horas y la angustia iba aumentando, no parábamos de preguntarnos ¿DÓNDE ESTÁ?…

Nos entraban muchas preguntas sin respuestas, una incertidumbre de que algo malo le había pasado, fui a poner la denuncia al ministerio publico pero la agente del ministerio público, me dijo que tenía que pasar las 72 horas para dar aviso a las autoridades, era absurdo esa respuesta.

Algo malo le había pasado a mi hermana, ella nunca dejaba tanto tiempo solo a su hijo, empezamos a preguntar a la gente ¿han visto a mi hermana? La respuesta era NO… Se llegó el plazo de las 72 hora acudí al ministerio público a poner la denuncia de mi hermana.

La tristeza me invadía, se me hacía un nudo en la garganta cuando me preguntaron ¿cómo fue que desapareció? no podía asimilar que mi hermana estuviera desaparecida era como un sueño del cual no podía despertar, me preguntaba una y mil veces ¿DÓNDE ESTÁ? …

Desde ese día su familia vive un infierno al no saber que paso con ella, al no saber si mi hermana tiene hambre, miedo, frio. La tristeza me invade durante todo el día, estoy muerta en vida y cuando llega la noche la tristeza se apodera de mi es como si una parte de mi estuviera muerta.

No puedo asimilar como es que mi hermana no este ahora conmigo, cuando voy a la fiscalía a preguntar sobre la carpeta de investigación, para ver el avance de su desaparición la procuraduría me dice que tenga paciencia, cuando la paciencia se está agotando, cuando mi corazón no puede esperar más tiempo.

Si solo pudiera decirle cuando deseo abrazarla, si tan solo tuviera la certeza de que estas ahí en algún lugar. Pero no, mi dolor es indescriptible porque no sé qué paso contigo hermana porque no estuve ahí en ese lugar para poder defenderte porque pasa el tiempo y la ausencia duele, aun cuando tus recuerdos están presentes todos los días porque el deseo de saber que estas bien me mantiene de pie y luchando, no solo contra el dolor, es en contra de la indiferencia.

En contra de la indolencia y falta de compromiso de parte de los servidores públicos que poco hacen por tu búsqueda hermana, pero aquí estamos nos tocó sufrir… nos tocó vivir esta pesadilla con los ojos abiertos, aquí estamos abrazando a la esperanza de que podamos tenerte nuevamente aquí en tu casa con tu familia

Hermana te he buscado en el silencio recordando tu último abrazo, tu última llamada, en el sonido de tu voz, te busco en la calles entre la gente confundiéndote en otros muchas veces con el latido de mi corazón, te busco en cada marcha gritando tu nombre, en cada evento, en la misma charla con otras familias que tienen a un familiar desaparecido, en las fotos en los recuerdos compartidos, en algún tema musical, cerrando los ojos para vivir de vuelta el momento.

Es tan doloroso ver cómo pasan los días y no hay noticia tuyas, estoy en un camino sin salida. Hermana te estoy buscando y tengo la certeza que te voy a encontrar.