Mujer afirma que usar maquillaje es hacer «un pacto con el diablo»

Un hilarante video está circulando en redes sociales y no tardó en convertirse en viral debido a que una mujer asegura que el maquillaje y las personas que los venden hacen pacto con el diablo. Además, estos productos son maldecidos para que cuando las mujeres se maquillen provoquen la lujuria en los hombres.

“Muchos hasta venden su alma. Hacen sacrificios macabros, matan bebés, matan personas para tener éxito en su vida y negocio de cosméticos”, manifestó la señora.

De acuerdo con la protagonista del video viral de Facebook, los cosméticos y productos de belleza tienen ingredientes malignos como grasa de cadáveres y sangre de murciélagos. La mujer también sugirió que se evite el uso de accesorios, como aretes o joyas, ya que lo único que una persona debe llevar es su rosario, su medallita bendecida por un sacerdote y un escapulario.

La mujer aseguró haber visto el infierno con sus propios ojos y que ahí no hay agua, ni comida, solo unos animales horrorosos que de tan solo verlos pueden producir la muerte. “En el infierno no hay ni una sola gota de agua, no hay comida, no pueden dormir es tormento eterno”, exclamó.

Al costado de la señora, que cree que el maquillaje es obra del diablo, hay una mujer que está maquillada. Entonces, ella le pide que ya no se pinte más pues la belleza natural es de Dios y la belleza artificial es del diablo. “Las mujeres son como rosas y cuando se pintan son rosas rociadas con spray de pintura”, expresó la mujer religiosa.

El video viral de Facebook fue publicado el pasado 19 de febrero por la página ‘Señora Católica’ y hasta el momento tiene más de 181 mil reproducciones, más de 4 mil reacciones y miles de comentarios donde los usuarios aprovecharon en escribir irónicos comentarios.

“¡Adiós a mis planes de ser vendedora de Avon!”, “Vendo NATURA, por si alguien quiere comprobar si son o no, cosa del diablo”,“Hermana ya valió queso. Nos estamos poniendo grasa de cadáver y vendemos maldiciones. No manches”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el video viral de Facebook.