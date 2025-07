‘Mi error fue darle todo a mis hijos’: Julio César Chávez

El exboxeador Julio César Chávez espera que su hijo, Julio César Chávez Jr., pueda esclarecer su situación ante las autoridades de Estados Unidos y México tras su arresto posterior a una pela contra Jake Paul. En una conversación reciente, se sincera sobre la situación.

Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos tras ser calificado como un inmigrante ilegal y lo acusaron de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. El boxeador no asistió a una audiencia en california el lunes 7 de julio por un arresto en 2024 y el abogado de Chávez Jr. dijo desconocer su paradero.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que desde 2023 cuenta con una orden de aprehensión, acusado por delincuencia organizada. De acuerdo con sus investigaciones, Julio César Chávez Jr. fue ejecutor de brutales golpizas por órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’. La FGR espera que las autoridades de EU entreguen al deportista, quien será arrestado ante su llegada al país tras negarle una serie de amparos solicitados por su defensa.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre su hijo detenido?

En una dinámica “cara a cara” en el programa Venga La Alegría con su hija, Nicole ‘Nicky’ Chávez, Julio César Chávez habló de varios temas. Entre ellos, aseguró que no volvería a consumir drogas: “Fue lo que me llevó a una de confusión pero, gracias a Dios, pude salir y aquí estoy”.

Chávez aseguró que sus recuerdos más felices son el nacimiento de sus hijos: “Cuando han nacido Julio, Omar, Cristian y tú (Nicole)”.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando respondió a la pregunta: “¿Qué significa Dios para ti?”, lo cual vinculó con el complicado momento de su hijo.

“Dios significa todo para mí, yo creo mucho en él. Creo que, a veces, los tiempos de Dios son perfectos, a veces nos esperamos, a veces queremos que todo se resuelvan, sobre todo cuando cuando hay problemas. Y yo espero, en Dios, que tu hermano esté bien y todo se arregle”, desea el excampeón mundial.

En otro momento, Chávez reflexionó sobre la fama y el afecto del público: “La fama es es pasajera” y expresó gratitud por el cariño de la gente.

“A pesar de todos mis problemas que tuve, la gente me sigue arropando, la gente me sigue queriendo, a donde quiera que voy, lo único que recibo son buenas bendiciones. Claro, no, hay uno que otro cabrón ahí”, reflexionó.

Durante una conversación con los conductores y su familia, explicó que siempre dio facilidades a sus hijos a diferencia de su esposa, lo cual considera un error del que no se arrepiente.

“Cuando uno viene de una familia humilde y tiene sus carencias (…) lo que uno menos quiere es que los hijos sufran lo que uno sufrió; entonces, tal vez ese ha sido mi error, lo entiendo y lo acepto. Yo siempre le he dado todo a mis hijos y no me importa, se los voy a seguir dando”, expresó.

Anteriormente, Julio César Chávez dijo conocer a narcotraficantes de diferentes cárteles; sin embargo, aclaró que nunca formó parte de alguna de sus actividades.

En un comunicado, el padre del boxeador dio a conocer que confía plenamente en la inocencia de Julio César Chávez Jr. y depositó su confianza en las autoridades de ambos países para esclarecer el tema.

Omar Chávez, hermano de Julio César Chávez Jr., compartió una serie de mensajes en Instagram; pidió a las autoridades hacer válida su presunción de inocencia.

“Mi hermano no es un delincuente, jamás en la vida. Todo Culiacán estaría en la cárcel y el sería el menos culpable”, dijo en historias.