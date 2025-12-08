México, 2° país más hermoso y Guadalajara, destino predilecto 2026

Condé Nast Traveler, marca de turismo internacional reconoció a México por su belleza y a Guadalajara como uno de los mejores lugares para visitar el próximo año

Redacción Notus8 diciembre, 2025

México.- Condé Nast Traveler, una marca y revista de medios de viajes muy reconocida por el mundo, reconoció a México como el segundo país más hermoso en un ranking de turismo, después de Australia y antes de Brasil. Además de que la revista señaló a Guadalajara como uno de los mejores lugares para visitar en 2026.

Condé Nast Traveler propuso al país como segundo destino para apreciar la belleza paisajística, el patrimonio histórico y las tradiciones en 2025, según su lista:

  1. Australia
  2. México
  3. Brasil
  4. Estados Unidos
  5. China
  6. India
  7. Canadá
  8. Indonesia
  9. Francia
  10. Colombia

De igual forma, nombró a Guadalajara como uno de los sitios que se deben visitar el siguiente año, siendo epicentro de tradiciones y cultura mexicana a través del mariachi, las tortas ahogadas, la cerámica y el tequila. Sin olvidar el Festival Internacional de Cine y la Copa Mundial de FIFA, se mencionó a la alcaldesa de la capital de Jalisco, Verónica delgadillo como “una señal de progreso, al igual que los programas de bicicletas compartidas con perspectiva de género y las bandas de mariachi y cumbia lideradas por mujeres que dan serenatas al público”.

Cabe destacar que la Organización Mundial de Turismo (OMT) posicionó a México en séptimo lugar en cuanto a países con más visitantes anuales; segundo en América y primero en Latinoamérica. La OMT calculó que México es el corazón del turismo latinoamericano, recibiendo 45 millones de extranjeros.

