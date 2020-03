Metallica ofrecerá conciertos a través de redes sociales por COVID- 19

Los integrantes de Metallica anunciaron a través de sus cuentas de You Tube y Facebook que ofrecerán momentos de entretenimiento para sus fanáticos en donde ofrecerán conciertos hasta los hogares de sus seguidores, quienes deberán seguirlos a través de #MetallicaMonday.

Así como muchos artistas de los diferentes géneros musicales e independientes han estado ofreciendo conciertos a través de sus portales digitales y plataformas, esto como una alternativa a la suspensión de algunos conciertos que tuvieron que posponer debido al tema que se vive en el país en relación al COVID- 19

La agrupación ha hecho la invitación a su público y fanáticos a realizar donativos a su fundación All Within My Hands, con la que apoyarán la inseguridad alimentaria y la escasez de suministros que el COVID-19 provoca a su paso.

Sin embargo, los integrantes de Metallica dijeron “No queremos sonar muy cursis, pero ahora más que nunca, estamos juntos en esto y permanecer conectados es como lo superaremos. Con eso en mente estaremos trayendo una seria de shows en vivo de M

Metallica directamente a tu sofá”, expresaron los integrantes de esta banda rockera.