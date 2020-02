“Me encabrono ver 2 perritos envenenados”: Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- “Me encabrono ver estas imágenes de 2 perritos envenenados”, así lo denunció uno de los penjamenses que en redes sociales mostraron como fueron envenenados al menos 12 canes en el centro histórico de Pénjamo. Por su parte el gobierno municipal dijo “descartamos categóricamente las acusaciones en redes sociales por una supuesta implicación de funcionarios en el envenenamiento de caninos el pasado fin de semana”.

Los animales quedaron tirados en las calles, algunos de ellos tardaron en morir, aunque días antes se había denunciado que eran problemáticos, debido a que ya habían mordido a una persona y era recurrente el problema.

https://www.facebook.com/mariaguadalupe.mendozanegrete/posts/3113800228631732

“No soy muy buena para expresarme pero me encabrono ver estas imágenes de 2 perritos envenenados ‘perros callejeros como mucha gente los nombra’ no son más que consecuencia de dueños irresponsables de un 100% el 70 por ciento los echan a la calle por muchas razones estúpidas y el 30 por ciento nacen en la calle, creen que con llamar a la perrera se soluciona no aparte de la muerte tan cruel que les da que mucha gente no lo sabe desafortunadamente la mente estúpida de la gente no va a cambiar es ahí donde está el problema, la educación desde la casa desde la niñez en el respeto hacia los animales con o sin hogar de la importancia de se parar la basura los animales solo buscan tener un techo un poco de agua y de comida lo digo por experiencia propia que he convivido con mis animalitos de casa y en situación de calle y solo reportan lo que les conviene, ojalá la o las personas que hicieron eso puedan dormir en paz y recuerden que todo se paga en esta vida” escribió Lupiss Mendoza como parte de su reclamo.

https://www.facebook.com/ximena.manriquez.127/posts/1065733120462427

¿Creen que está es la manera adecuada para matar a un animalito?

No es posible que los humanos sean tan despotas con cualquier animal, ellos tienen los mismos derechos que uno y no porque ellos anden en la calle quiere decir que son menos, no se equivoquen porque son más fieles que un humano.

Presidencia se deslinda.

Por medio de un comunicado, la administración municipal dio a conocer lo siguiente:

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Nuestro compromiso es con la población y estamos a favor de la vida de todo ser vivo.

Como Administración Pública, descartamos categóricamente las acusaciones en redes sociales por una supuesta implicación de funcionarios en el envenenamiento de caninos el pasado fin de semana.

Desde que se dio a conocer este hecho, el alcalde Juan José García López, ha girado instrucciones para garantizar el cuidado animal y mantener un control de los caninos que se encuentran en las calles.

De igual forma, hacemos del conocimiento público, que se mantiene el trabajo para atender esta problemática y darle a los perros que se encuentran en la vía pública, un tratamiento digno y profesional.

Asimismo, invitamos a la población a ser dueños responsables, a no abandonar a sus mascotas, esterilizar, a no alimentar a los perros o gatos que estén en las vialidades, ya que esto genera su propagación.