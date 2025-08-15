Más de 50 niños participan en cursos de verano en la Biblioteca Ma. Soledad Martínez Vargas

Huanímaro, Guanajuato.- Actividades de manualidades, dibujo, cuentacuentos, bailes, lectura, canto, guitarra y algunas disciplinas deportivas fueron en las que más de 50 pequeñines participaron durante dos semanas en la biblioteca Ma. Soledad Martínez Vargas de cabecera municipal.

El evento fue desarrollado en las instalaciones del auditorio de Casa de la Cultura Bicentenario estando presentes los regidores José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera, María del Carmen García Núñez y la directora del sistema DIF Caremm Santacruz Rivera.

Los alumnos hicieron varias demostraciones de algunas de las actividades que realizaron durante los cursos “Mis Vacaciones en la Biblioteca”.

Álvaro García Santos director de casa de la cultura bicentenario agradeció especialmente el apoyo y confianza brindado por los padres de familia al inscribir y acompañar en varias de las actividades en las que sus hijos participaban.

Además de disfrutar y convivir los pequeñines recibieron de parte de las autoridades municipales un kit de útiles escolares y una pelota.

José Isaías González Delgado en representación de la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo felicitó a quienes participaron en la coordinación de las actividades durante estas dos semanas. Dijo también que para la presidenta municipal son prioridad el desarrollo y planes de acciones donde las familias junto con sus hijos participen y se desarrollen en ambientes sanos y de convivencia.